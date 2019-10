Zhuhai International Convention and Exhibition Center richtet Gipfel und Messe aus, schafft Perspektiven für Greater Bay Area von Guangdong-Hongkong-Macau

ZHUHAI, China, 30. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Vom 21.-23. Oktober fanden im Zhuhai International Convention and Exhibition Center in der chinesischen Provinz Guangdong der Macao-Zhuhai Entrepreneur Business Summit und das 21stCentury Maritime Silk Road China International Communication Forum statt. Tausende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik sowie Vertreter großer Medienanstalten in Ländern entlang der neuen Seidenstraße kamen nach Zhuhai. Zhuhai in der Greater Bay Area von Guangdong-Hongkong-Macau erlebt gerade einen starken Aufschwung. Als Schaufenster für Zhuhais Image und Plattform für Wirtschaftskooperation werden im Zhuhai International Convention and Exhibition Center beispiellose Zukunftsperspektiven gestaltet.