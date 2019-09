Zhuhai Mozartwettbewerb trägt neuen Charme der chinesischen Stadt der Romantik in die Welt

- 3. Zhuhai International Mozart Competition for Young Musicians zieht positive Bilanz

ZHUHAI, China, 26. September 2019 /PRNewswire/ -- Das Abschlusskonzert der 12 Tage währenden 3. Zhuhai International Mozart Competition for Young Musicians (Zhuhai Mozartwettbewerb) fand am 22. September im Opernsaal des Zhuhai Huafa & CPAA Grand Theatre statt. Zhuhai, in ganz China als Stadt der Romantik bekannt, hat den Wettbewerb in Kooperation mit Salzburg, Mozartstadt und Schauplatz des Films „Meine Lieder, meine Träume", bereits zum dritten Mal ausgerichtet.