Zibo acelera su transformación en la mayor industria de alimentos precocinados del norte de China

En la conferencia se dieron a conocer el informe sobre el desarrollo de alta calidad de la industria de alimentos preparados previamente de Zibo y las noticias sobre el fondo de desarrollo de la industria de innovación de alimentos preparados previamente de Zibo de dos mil millones de yuanes. Además, se establecieron oficialmente la Alianza de la Industria de Alimentos Precocinados de la Federación de Parques de China y la Base de Demostración de la Industria de Alimentos Precocinados del Norte de China. Se establecieron proyectos en línea como el Parque Industrial de Alimentos Saludables del Norte de China en la Zona de Desarrollo Económico de Zibo y el Parque Industrial de Ciencia y Tecnología de Alimentos Pre-preparados de Qilu Fase I dentro de la Zona de Alta Tecnología de Zibo. Además, los representantes emitieron y firmaron la Declaración de Zibo sobre el desarrollo de alta calidad de la industria de alimentos precocinados (norte) de China.

Enlaces de archivos adjuntos de imágenes:

Enlace:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=425006

Leyenda: El escenario de la conferencia.

Enlace:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=425010

Leyenda: Un representante que explica la descripción general de los proyectos de alimentos precocinados

Enlace:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=425011

Leyenda: Asistentes degustando platos preparados

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1855728/1_Conference.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1855727/2_Conference.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1855729/3_Conference_attendees.jpg

SOURCE Information Office of the People's Government of Zibo