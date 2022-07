Zibo, dans le Shandong, accélère sa transformation en la plus grande base industrielle de plats préparés du nord de la Chine

« Les aliments préparés relient le champ à la table à manger, créent une chaîne de valeur qui intègre les niveaux d'industrie primaire, secondaire et tertiaire, et visent un marché d'une valeur de mille milliards de yuans », a déclaré Jiang Duntao, secrétaire du comité municipal du PCC de Zibo, dans son discours lors de la conférence. Il a souligné que Zibo allait accélérer sa transformation en l'une des plus grandes bases industrielles de produits alimentaires préparés du nord de la Chine et faire connaître au monde entier la cuisine de Zibo à la saveur unique en créant Zibo Flavor, une marque haut de gamme dans le secteur des produits alimentaires préparés de Zibo, et en créant un pôle industriel de 100 milliards de yuans d'ici cinq ans. Pour atteindre ces objectifs, Zibo va accélérer et promouvoir la formation de grappes industrielles, la centralisation des entreprises, l'intégration des politiques et l'agrégation des ressources.

Le rapport sur le développement de haute qualité de l'industrie des aliments préparés de Zibo et les nouvelles du fonds de développement de l'industrie des aliments préparés de Zibo, doté de deux milliards de yuans, ont tous deux été publiés lors de la conférence. En outre, la Park Federation of China Pre-prepared Food Industry Alliance et la Northern China Pre-prepared Food Industry Demonstration Base ont été officiellement créées. Des projets tels que le parc industriel des aliments de santé du nord de la Chine dans la zone de développement économique de Zibo et la phase I du parc industriel des sciences et technologies des aliments préparés de Qilu dans la zone de haute technologie de Zibo ont été mis en ligne. En outre, les représentants ont publié et signé la déclaration de Zibo sur le développement de haute qualité de l'industrie des aliments préparés (du nord) de la Chine.

