Zielona perspektywa, błękitna przyszłość: Midea zaprasza na konferencję, na której zaprezentuje rozwiązanie dla inteligentnych domów NZEC

Zhang Jianyu, dyrektor wykonawczy Instytutu Zielonego Rozwoju BRI, zauważył, że chińskie przedsiębiorstwa są zachęcane do integracji ekologicznego rozwoju w całym procesie inwestycji i współpracy zagranicznej, co jest doskonałym krokiem do przyspieszenia zrównoważonego rozwoju zarówno w Chinach, jak i na arenie międzynarodowej. Pochwalił również chińskich producentów, takich jak Midea, za podjęcie działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i uruchomienie własnej inicjatywy proaktywnego przeciwdziałania zmianom klimatycznym.