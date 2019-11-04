Zigmabit Inc. совершает прорыв в криптовалютной отрасли, представляя фермы с невероятными показателями хешрейта

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Zigmabit Inc.

Nov 04, 2019, 12:06 ET

ТОКИО (TOKYO), 4 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Международное криптовалютное сообщество оживленно обсуждает возможности недавно представленных майнинг-ферм от Zigmabit. В отличие от сотен традиционных аналогов, представленных на рынке, компания представила три чрезвычайно мощных агрегата для майнинга Bitcoin c показателями хэшрейта на уровне до 2 000 TH/s. Фермы на базе чипов Zigmabit ASIC способны окупать себя менее чем за месяц.

Несмотря на свою относительную "молодость", концепция криптовалют на сегодняшний день уже завоевала себе большую популярность в мире финансов и технологий. Криптовалютный майнинг представляет собой процесс создания новых цифровых денег. Хешрейт - это термин, часто используемый в криптовалютной отрасли и считающийся одним из самых определяющих факторов прибыльности майнинга. Хешрейт представляет собой показатель мощности аппаратного обеспечения майнинг-фермы и соответствует количеству хеш-функций, выполняемых в секунду времени. В зависимости от мощности, производительность криптовалютной фермы может измеряться в KH/s (килохешей в секунду), МН/s (мегахешей в секунду), GH/s (гигахешей в секунду) и TH/s (террахешей в секунду).

Zigmabit (www.zigmabit.com) располагает командой специалистов, осуществляющих активную деятельность в криптовалютной индустрии с самых первых дней ее существования. Три новых фермы, представленных компанией, - ZigBit 2.0, ZigBit 3.0 и ZigBit 5.0, - разработаны с целью обеспечения своим пользователям повышенной рентабельности. Компании удалось достичь поставленной задачи путем повышения хешрейта до уровня, являющегося абсолютно рекордным для отрасли. Новые агрегаты способны выполнять различные алгоритмы и генерировать Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Dash. Ниже представлены показатели хешрейта трех новых ферм

  • Bitcoin: ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0. 2000 TH/s
  • Litecoin: ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300 GH/s
  • Ethereum: ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75 GH/s
  • Dash: ZigBit 2.0. 6 TH/s, ZigBit 3.0. 9 TH/s, ZigBit 5.0. 50TH/s

Чтобы выделить новые агрегаты среди конкурентов на рынке, разработчики оснастили фермы Zigmabit разнообразными смарт-свойствами, включая замкнутую систему охлаждения, бесшумными вентиляторами и насосами высокого давления, сверхэффективными радиаторами и т.д.

Узнать больше о Watts Miners и передовом ассортименте продуктов компании, посетите веб-сайт http://zigmabit.com.

О компании Zigmabit Inc.: Компания Zigmabit - производитель высококачественных криптовалютных майнинг-ферм, демонстрирующих чрезвычайно высокие показатели хешрейта, не потребляя при этом больших объемов электроэнергии. В команду специалистов Zigmabit входят ведущие профессионалы, ранее работавшие в таких известных организациях, как Samsung, Microsoft, IBM и т.д. Головной офис компании расположен в Токио, а производственная база находится в Великобритании.

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http://www.zigmabit.com

SOURCE Zigmabit Inc.

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Zigmabit Inc. совершает прорыв в криптовалютной отрасли, представляя фермы с невероятными показателями хешрейта

News provided by

Zigmabit Inc.

Nov 04, 2019, 12:06 ET