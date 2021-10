Zigpay e netPDV se unem para se tornar a maior empresa global de pagamentos no entretenimento

A fusão acontece logo após a recente rodada de investimentos realizada pela fintech, anunciada em agosto de 2021, em que a Zigpay levantou R$ 40 milhões junto a investidores como Edgard e Diogo Corona, da SmartFit, e Ricardo Goldfarb, das Lojas Marisa. "Estamos criando uma companhia que já nasce com o aval de grandes investidores que acreditam no nosso potencial de crescimento" , avalia Nérope Bulgareli, CEO da Zigpay.

Trata-se da maior movimentação dentro do mercado cashless do entretenimento, com a união de duas empresas que se complementam. "Nossa maior ambição é, além de se tornar a maior empresa do mundo em cashless no entretenimento, oferecer ao usuário final as melhores experiências em seus momentos de diversão", comenta Bruno Lindoso, CEO da netPDV.

Essa fusão é mais uma etapa do movimento de mudança que as empresas visam imprimir no Brasil e exterior. A combinação de negócios permitirá que a nova companhia transacione mais de R$ 2 bilhões em TPV no próximo ano, intensifique os projetos de expansão global e quadruplique o quadro de colaboradores, gerando aproximadamente 200 novos postos de trabalho. Para a efetivação desses projetos, está previsto um investimento de R$ 80 milhões até o final de 2022.

O board executivo da nova companhia será composto por dois CEOs: Nérope Bulgareli, CEO da Zigpay, e Bruno Lindoso, CEO da netPDV, além dos sócios e diretoria/gerências executivas já designadas para a nova companhia, que atuarão com as duas marcas temporariamente até a definição da nova marca. Essa configuração de gestão permitirá a execução dos planos de expansão nacional e internacional.

De imediato, a nova empresa nasce com um incremento no portfólio, uma vez que as duas companhias atuam em segmentos diferentes do entretenimento, a Zigpay oferece soluções para restaurantes, bares, casas de shows e eventos, e a netPDV atende a grandes e megaeventos como Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, Lollapalooza, Rock in Rio entre outros, de modo que as soluções de uma companhia poderão atender aos clientes da outra e vice e versa, impactando positivamente o setor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1651903/DSC_5718.jpg

