Zigpay et netPDV annoncent une fusion pour former la plus grande société mondiale sans numéraire dans l'industrie du divertissement

La fusion intervient juste après le récent cycle d'investissement de la fintech, annoncé en août 2021, dans lequel Zigpay a levé 40 millions de réaux auprès d'investisseurs tels que Edgard et Diogo Corona, de SmartFit, et Ricardo Goldfarb, de Lojas Marisa. « Nous créons une entreprise née avec le soutien de grands investisseurs qui croient en notre potentiel de croissance », estime Nerope Bulgareli, PDG de Zigpay.

Il s'agit du plus grand mouvement sur le marché du divertissement sans numéraire, avec l'union de deux entreprises brésiliennes qui se complètent. « Notre plus grande ambition est, en plus de devenir la plus grande entreprise de divertissement sans numéraire au monde, d'offrir à l'utilisateur final les meilleures expériences dans ses moments de divertissement », commente Bruno Lindoso, PDG de netPDV.

Cette fusion est une nouvelle étape dans le mouvement changeant que les deux sociétés veulent imprimer au Brésil et à l'étranger. Le regroupement d'entreprises permettra à la nouvelle société de traiter plus de 2 milliards de réaux en TPV (volume total de paiement) au cours de la prochaine année, d'intensifier les projets d'expansion mondiale et de quadrupler la main-d'œuvre actuelle, générant environ 200 nouveaux emplois. D'ici fin 2022, un investissement de 80 millions de réaux est prévu pour développer ces projets.

Le conseil d'administration de la nouvelle société sera composé de deux PDG : Nérope Bulgareli, CEO de Zigpay, et Bruno Lindoso, CEO de netPDV, en plus des associés et directeurs/cadres dirigeants déjà désignés dans la nouvelle société, qui travailleront temporairement avec les deux marques, jusqu'à la nouvelle définition de la marque. Cette configuration de gestion permettra l'exécution des plans d'expansion sur le marché national et international.

Immédiatement, la nouvelle société est déjà née avec une augmentation de portefeuille, puisque les deux sociétés opèrent dans des segments de divertissement différents. Zigpay propose des solutions pour les restaurants, les bars, les salles de concert et les événements, et netPDV sert de grands et méga-événements, tels que le Grand Prix de Formule 1 du Brésil, Lollapalooza, Rock'in Rio, Oktoberfest Blumenau et bien d'autres. Ainsi, les solutions d'une entreprise peuvent servir les clients de l'autre et vice versa, ce qui a un impact positif sur l'ensemble du marché du divertissement.

