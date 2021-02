Zimmer Biomet - Osteoartrose acomete mais de 15 milhões de brasileiros e 20% dos casos diagnosticados são jovens adultos

Embora a artrose seja uma doença relacionada ao avanço da idade – entre 70% e 80% da população com mais de 65 anos possui a enfermidade –, tem sido observado casos cada vez mais precoces, impulsionados, principalmente, pelo fator da obesidade e excesso de exercícios físicos de alto impacto e repetitivos, que levam ao desgaste da articulação do joelho. O gênero também influencia na incidência dos casos, sendo as mulheres as mais atingidas, especialmente, pela diminuição do hormônio estrogênio na fase da menopausa. Fatores hereditários, tabagismo, deformidades ósseas e algumas doenças como diabetes, gota e hipotireoidismo aumentam a predisposição à artrose.

Tratamento

Por se tratar de um desgaste, não existem tratamentos específicos para a doença. Entretanto, algumas medidas paliativas como o uso de medicamentos que aliviam os sintomas (anti-inflamatórios, analgésicos, pomadas e infiltrações), a realização de fisioterapia (com recursos térmicos, aparelhos e exercícios), o repouso e a perda de peso podem auxiliar nos casos leves.

Em quadros mais severos e avançados da osteoartrose, quando a doença chega a níveis incapacitantes, a única alternativa é a substituição total da articulação do joelho por próteses ortopédicas (artroplastia). Nesse sentido, os avanços tecnológicos da medicina robótica podem ser cruciais para a rápida recuperação do paciente, assim como o retorno à sua rotina de atividades diárias, após a cirurgia.

Entre as premissas de uma artroplastia de sucesso está a precisão submilimétrica nas incisões para a substituição da articulação. Recém-chegado ao país, o sistema cirúrgico assistido por robô ROSA® Knee System tem ajudado os cirurgiões a otimizar a precisão e a eficiência do planejamento e execução de uma cirurgia de substituição total do joelho. Desenvolvido pela multinacional americana Zimmer Biomet, o sistema fornece uma análise contínua de dados para auxiliar na tomada de decisões complexas, permitindo que os cirurgiões usem a tecnologia de computador e software para posicionar os instrumentos cirúrgicos com grande precisão, durante os procedimentos.

Com o ROSA® Knee System em operação, a Zimmer Biomet espera cumprir sua missão com os pacientes do Brasil. Seus produtos e soluções, junto à equipe médica, têm por objetivo ajudar as pessoas a viverem melhor, recuperando sua mobilidade e qualidade de vida. "O ROSA® Knee colabora para o cirurgião alcançar a máxima precisão em seu procedimento, o que, em parceria com instituições médicas reconhecidas por sua competência e qualificação, permitirá que as cirurgias sejam um sucesso ainda maior. E já estamos vendo estes resultados", declara Thais Carneiro Martins, gerente de produtos da Zimmer Biomet Brasil.

Sobre o ROSA® Knee

O ROSA® Knee é um sistema cirúrgico assistido por robô, projetado para ajudar os cirurgiões na realização da cirurgia de substituição total do joelho, com recursos para auxiliar nas ressecções ósseas, bem como avaliar o estado dos tecidos moles para facilitar o posicionamento do implante no período intraoperatório. O sistema fornece uma análise contínua de dados para auxiliar na tomada de decisões complexas e permite que os cirurgiões usem a tecnologia de computador e software para posicionar instrumentos cirúrgicos, permitindo grande precisão durante os procedimentos. O ROSA® Knee apresenta o protocolo de imagem X-Atlas™ - que fornece imagens pré-operatórias baseadas em raios-X para criar um modelo 3D e plano da anatomia óssea de um paciente - e mapeamento intraoperatório em tempo real da anatomia e movimento de um paciente, para ajudar os cirurgiões a personalizarem procedimentos e otimizarem a colocação do implante.

Sobre a Zimmer Biomet

Fundada em 1927 e sediada em Warsaw, Indiana (EUA), a Zimmer Biomet é líder global em saúde musculoesquelética. A empresa desenha, fabrica e comercializa produtos reconstrutivos ortopédicos; produtos de medicina esportiva, biológicos, extremidades e traumas; tecnologias office-based; produtos de coluna, craniomaxilofacial e torácico; implantes dentários; e produtos cirúrgicos relacionados. A companhia colabora com profissionais de saúde em todo o mundo para aumentar o ritmo da inovação. Seus produtos e soluções ajudam a tratar pacientes que sofrem de doenças ou lesões em ossos, articulações ou tecidos moles. Junto com profissionais de saúde, ajudam milhões de pessoas a viverem melhor. A Zimmer Biomet possui operações em mais de 25 países e comercializa seus produtos em mais de 100 localidades.

Para mais informações, acesse www.zimmerbiomet.com ou siga a Zimmer Biomet Brasil no Linkedin http://linkedin.com/showcase/zimmerbiometbrasil .

