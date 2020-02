Zinnov élargit son empreinte mondiale à l'Europe en ouvrant un bureau à Paris

PARIS, 6 février 2020 /PRNewswire/ -- Zinnov, une grande société mondiale de conseil en gestion et en stratégie, a annoncé l'ouverture de son tout nouveau bureau à Paris, en France, le 29 janvier 2020. Cette action consolide la présence de Zinnov en Europe, lui permettant de jouer un rôle plus actif dans les écosystèmes français et européen de la R & D consacrée à l'ingénierie.

L'Europe représente un quart des dépenses considérables de R & D en ingénierie, qui se chiffrent à 1 300 milliards de dollars US. Face à la vague de numérisation qui déferle sur l'Europe, ces dépenses devraient connaître une croissance significative dans les années à venir. La France occupe une position unique pour faire face à ce changement, car elle dispose d'un vivier de personnes très qualifiées et talentueuses dans les sciences, les technologies et les arts. Paris est un centre stratégique pour les grandes entreprises mondiales de l'aérospatiale, de l'automobile, de la banque, de l'assurance, de l'industrie et des transports. Compte tenu de sa grande expertise dans le conseil en R & D axée sur l'ingénierie, Zinnov est, grâce à son bureau de Paris, mieux disposée pour aider les entreprises françaises et européennes dans leur ensemble à gérer ce changement générationnel.

S'exprimant lors de l'inauguration du bureau de Paris, Pari Natarajan, PDG de Zinnov, a déclaré : « Au fil des ans, nous avons travaillé avec plusieurs clients en Europe et les avons accompagnés dans leurs efforts de mondialisation, leur stratégie d'ingénierie numérique et leurs fusions et acquisitions. Nous l'avons fait à la fois pour des entreprises technologiques et des prestataires de services d'ingénierie dans des secteurs verticaux. La forte croissance et la consolidation conséquente vécues et menées par les entreprises françaises de R & D en ingénierie, ainsi que le regain d'intérêt pour les technologies essentielles en Europe ont joué un rôle important dans notre décision d'ouvrir un nouveau bureau à Paris. Ce projet nous aidera à travailler plus étroitement avec nos clients existants et nous donnera la possibilité de travailler avec de nouveaux clients afin d'engranger des résultats commerciaux tangibles ».

Vimal Menon, directeur de Zinnov, qui dirigera le bureau de Paris, a déclaré : « Nous sommes ravis de marquer notre présence à Paris, qui est l'épicentre de l'écosystème de la R & D consacrée à l'ingénierie en Europe. La vague actuelle de numérisation qui chamboule l'écosystème demandera de nombreuses interventions sous forme de création de nouveaux partenariats, d'exploration de modèles commerciaux inédits, d'exploitation de l'écosystème dynamique des startups et de recherche de nouveaux investisseurs. Zinnov se réjouit à l'idée d'orchestrer ces partenariats d'écosystème ».

