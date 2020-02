Zinnov erweitert mit Pariser Niederlassung seine globale Präsenz in Europa

PARIS, 6. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Zinnov, ein führendes weltweit tätiges Beratungsunternehmen für Management Strategie, gab heute die Eröffnung seiner neuesten Niederlassung in Paris am 29. Januar 2020 bekannt. Durch diesen Schritt stärkt Zinnov seine Präsenz in Europa und kann so eine aktivere Rolle in den französischen und europäischen Engineering-R&D-Ökosystemen spielen.

Europa macht 1/4 der weltweit massiven Ausgaben für ER&D in Höhe von 1,3 Billionen USD aus. Im Zuge der Digitalisierungswelle, die aktuell durch Europa zieht, werden diese Ausgaben in den kommenden Jahren signifikantes Wachstum belegen. Frankreich ist einzigartig aufgestellt, um diesem Wandel mit hochqualifizierten Talenten aus Wissenschaft, Technologie und Geisteswissenschaften zu begegnen. Paris gilt als Drehscheibe für große internationale Konzerne im Automobil-, Bank-, Versicherungs-, Industrie- und Transportsektor. Angesichts Zinnovs tiefgreifender Fachkompetenz im Bereich ER&D-Beratung wird das Unternehmen durch die Niederlassung in Paris besser in der Lage sein, französische und europäische Organisationen beim Generationenwechsel insgesamt zu unterstützen.

Bei der Eröffnung der Pariser Niederlassung erklärte Pari Natarajan, CEO von Zinnov: „Im Laufe der Jahre haben wir mit verschiedenen Kunden in Europa zusammengearbeitet. Wir haben ihnen mit der Globalisierung, ihrer Engineering-Strategie und M&A geholfen. Das umschloss sowohl Technologieunternehmen als auch Engineering-Dienstleister in verschiedenen Vertikalen. Das expansive Wachstum und die Konsolidierung, mit französischen ER&D-Unternehmen an der Spitze, sowie der wiederauflebende Fokus auf Kerntechnologien in Europa spielten eine immense Rolle bei unserer Entscheidung, eine neue Niederlassung in Paris zu eröffnen. Diese Entwicklung wird uns die engere Zusammenarbeit mit unseren bestehenden Kunden ermöglichen und die Gelegenheit bieten, mit neueren Kunden zusammenzuarbeiten, um greifbare Geschäftsergebnisse zu fördern."

Vimal Menon, Direktor von Zinnov, der die Pariser Niederlassung leiten wird, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, unserer Präsenz in Paris, dem Epizentrum des europäischen ER&D-Ökosystems, Nachdruck zu verleihen. Die aktuelle Digitalisierungswelle, die gegenwärtig durch das Ökosystem zieht, wird verschiedener Maßnahmen bedürfen, wie z. B. das Eingehen von Partnerschaften, die Untersuchung neuerer Geschäftsmodelle, die Erschließung des dynamischen Start-up-Ökosystems und die Suche neuer Investoren. Zinnov freut sich, diese Ökosystem-Partnerschaften zu organisieren."

Zinnov ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt Produktentwicklung, digitale Transformation und Outsourcingberatung. Seit seiner Gründung im Jahr 2002 hat Zinnov erfolgreich über 250 Global Fortune 500-Kunden beraten und verwertbare Erkenntnisse geboten.

