Zinnov Zones 2019 désigne Sonata Software leader des services d'ingénierie et de R&D dans les catégories logiciel d'entreprise et logiciel grand public

BANGALORE, Inde, 12 février 2020 /PRNewswire/ -- Sonata Software a été reconnue leader des services d'ingénierie et de recherche et développement (ER&D) dans le rapport Zinnov Zones 2019 pour les catégories logiciel d'entreprise et logiciel grand public. Selon ce rapport, Sonata Software est une figure de proue à la fois dans le domaine des logiciels destinés aux entreprises et dans celui des logiciels pour le grand public, ainsi que le montrent les classements du Zinnov Zones 2019. La société est marquée par une solide tradition en matière d'ingénierie de produits logiciels et se concentre sur la transformation numérique via une plateforme. L'accroissement de sa présence locale et de ses investissements dans les domaines liés à la nouvelle ère, tels que le DevOpS et les outils d'analyse avancée, a renforcé encore davantage sa position au fil des ans.