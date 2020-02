Zinnov Zones 2019 positioniert Sonata Software als Marktführer bei F&E-Engineeringleistungen in den Kategorien Enterprise Software und Consumer Software

BENGALURU, Indien, 12. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Sonata Software wurde von Zinnov Zones 2019 in den Kategorien Enterprise Software und Consumer Software als Marktführer bei F&E-Engineeringleistungen positioniert. Laut Zinnov ist Sonata Software in den Zinnov Zones-Bewertungen für 2019 ein Marktführer in den Kategorien Enterprise und Consumer Software. Das Unternehmen hat eine lange Tradition in der Softwareproduktentwicklung mit einem plattformgestützten Fokus auf Digitalisierung. Durch verstärkte Onshore-Präsenz und Investitionen in aufstrebende Segmente wie DevOpS und fortschrittliche Analytik konnte es sich über die Jahre als feste Größe etablieren.