Zip, fintech global australiana invierte en México con innovadora forma de pago a plazos sin intereses, con tarjeta de débito "Compra ahora, paga después"

SYDNEY, Australia y CIUDAD DE MÉXICO, 7 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- La fintech global de origen australiano líder en la categoría "Compra ahora, paga después" o "Buy Now Pay Later" por sus siglas en inglés (BNPL) Zip Co Limited (ASX: Z1P), ha dado el siguiente paso en su expansión global, al anunciar formalmente hoy el lanzamiento de Zip México y la extensión de su plataforma BNPL en América Latina.