Zippo bekämpft Feuer mit Feuer und verpflichtet sich dazu, den weltweiten Aufforstungsmaßnahmen beizutragen

Zippo wird mit jedem Feuerzeug, das in Partnerschaft mit WOODCHUCK USA und deren Programm „BUY ONE PLANT ONE ®" verkauft wird, einen Baum pflanzen – die ersten Schritte dokumentierte National Geographic in Madagaskar

LONDON, 30. Juli 2019 /PRNewswire/ -- Als Schöpfer einer der berühmtesten Flammen aller Zeiten ist sich Zippo der Nützlichkeit des Feuers bewusst - einer Naturgewalt, die nach Belieben erzeugt werden kann. Diese Macht der Natur kann verheerende Auswirkungen haben, wenn sie unvorsichtig genutzt wird. Nirgendwo wird dies deutlicher, als bei den Folgen von Waldbränden auf der ganzen Welt. Diese zerstören jedes Jahr 4%* der Erdoberfläche, 84%* verursacht durch Menschenhand.