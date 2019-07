Zippo combat le feu par le feu, pour lutter contre la deforestation mondiale

Zippo s'associe à WOODCHUCK USA, dans le cadre de son projet Fight Fire with Fire [1] , qui vise à lutter contre la déforestation causée par les feux de forêt, tout en sensibilisant les individus. Zippo s'engage à planter un arbre pour la vente de chaque briquet Tempête de la collection Fight Fire with Fire , pour sensibiliser les consommateurs aux conséquences des feux de forêt. Les premières plantations auront lieu à Madagascar. En tant que storyteller de renommée, National Geographic a documenté les efforts qui ont été réalisés sur place.

En 2019, les gouvernements ont donné l'alerte sur l'urgence climatique, en confirmant que les cinq dernières années ont été plus chaudes que jamais. Les études placent l'Homme en tant que principale menace pour un tiers des espèces animales de la planète*. Zippo estime que chaque individu a le pouvoir de changer les choses, et que la protection de la planète passe avant tout par une conscience collective sur le sujet.

Dans l'optique de sensibiliser aux feux de forêt, National Geographic a réalisé une vidéo ainsi qu'une série de photos de Madagascar pour Zippo. Madagascar est la quatrième île la plus grande au monde. 90 % de ses forêts ont été détruites. Le contenu produit par la chaîne télévisée met en lumière les travaux entrepris sur place pour remédier au problème.

« Les températures sont au plus haut et les feux de forêt menacent tous les continents. Contrairement aux autres types de catastrophes naturelles, la majorité des feux de forêt sont causés par les hommes. Aux États-Unis seulement, il y a environ 100 000 feux de forêt par an, détruisant 9 millions d'hectares. Le briquet Tempête Zippo permet d'avoir un contrôle sur le feu et de s'en servir, mais il y a une certaine responsabilité à avoir, » explique Lucas Johnson, Senior Brand Manager, Global Marketing chez Zippo.

