ZKSpace é lançado para iOS e Android, trazendo DEX de segunda camada, Pagamentos, Marketplace de NFT para aplicativo móvel

SINGAPURA, 14 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A criptomoeda, a blockchain e os casos de uso associados introduzidos em todo o ecossistema digital trouxeram facilidade e acessibilidade em melhor escala. No entanto, está na hora de levar isso para o próximo nível. A ZKSpace, apoiada pela L2 Labs Foundation, leva a acessibilidade do usuário às pontas dos dedos ao lançar seus exclusivos aplicativos móveis para iOS e Android.

Acredita-se que o aplicativo para celular traga uma série de recursos exclusivos para seus usuários, oferecendo a eles um espaço direto para praticar atividades que são realizadas no aplicativo da web, incluindo a participação em vários eventos de mineração e campanhas de recompensa, cunhagem e negociação de NFTs, troca de tokens, etc., tornando o ZKSpace uma escolha rica no mercado digital atual.

Em que medida a introdução do aplicativo móvel e a evolução dos eventos de mineração frequentes seriam benéficas para os possuidores de criptomoedas e de NFTs? A discussão a seguir esclarece como a ZKSpace melhorou a experiência do usuário com seus planos eficazes para a comunidade digital.

O que faz da ZKSpace uma ótima escolha?

Há muito o que falar sobre a ZKSpace e o desenvolvimento considerável que ela trouxe para o status do protocolo de segunda camada. Antes de prosseguir com a forma como o aplicativo móvel poderia beneficiar os usuários, vamos rever o que é a ZKSpace e a inovação que ela traz para a comunidade digital.

A experiência da blockchain tem sido bastante diversa para a comunidade, considerando o desenvolvimento contínuo do ecossistema. À medida que a comunidade assinalava os problemas nos protocolos de camada 1 na blockchain, a ZKSpace criou uma solução engenhosa para as questões de blockchain existentes.

A plataforma abriga uma ZKSwap de segunda camada com tecnologia ZK-Rollups de exchanges descentralizadas (DEX) com AMM, uma mineração e mercado de NFTS denominado ZKSea e uma solução de pagamento com o nome de ZKSquare. À medida que a demanda por simplicidade e proficiência no ecossistema digital cresce, a ZKSpace contribuiu para trazer o DEX de segunda camada, o sistema de pagamentos e gerenciamento de NFTs em todo o aplicativo móvel.

O aplicativo móvel apresentou um protocolo de segunda camada que pode cobrir instantaneamente todas as transações sem tempo de espera para confirmações de blocos, com um sistema direto de mudança das carteiras da primeira camada para a segunda camada. Outro avanço da inovação da ZKSpace foi a extensa redução das taxas de GAS na conclusão de transações em toda a blockchain. Ao mesmo tempo em que apresenta uma taxa de GAS baixa e um sistema de transação rápida, a ZKSpace promete um ambiente seguro e sem truste com escalabilidade ilimitada para permitir sua entrada no sistema Web3.

Enquanto isso, a ZKSpace tornou a mineração mais fácil, introduzindo todos os principais eventos de mineração em todo o aplicativo móvel. Ganhar recompensas de mineração e bônus exclusivos por meio desses eventos de mineração é mais fácil com o aplicativo móvel ZKSpace. A interface foi projetada com cautela, com uma tela distinta de todos os recursos em todo o aplicativo. Os eventos de mineração na ZKSpace sempre foram integrais e lucrativos, com a plataforma obtendo milhões em TVL em questão de algumas horas. A variedade oferecida na mineração PoS e PoG, na mineração ERC20 PoL e PoT e na mineração NFT PoD, PoL e PoT explica a diversidade e o domínio da plataforma na configuração de eventos de mineração para os usuários. Isso garante um ambiente gratificante para todos que desejam participar na ZKSpace e em seus eventos de mineração.

Quem diria que a ZKSpace poderia desbloquear a opção de cunhar NFTs em todo o aplicativo móvel? Graças ao sistema de NFTs construído pelo aplicativo, os usuários podem criar, cunhar e negociar NFTs a qualquer momento. A divisão em todo o aplicativo é explícita e elogiável, o que é uma representação clara de como a ZKSpace promove a acessibilidade do usuário.

Como a ZKSpace lidera as tendências futuras das plataformas de segunda camada?

Os protocolos e plataformas de segunda camada desempenham um papel fundamental nas inovações digitais. A ZKSpace, que tem liderado desde o início, apresentará várias inovações e desenvolvimentos em todo o ecossistema de segunda camada. Após a inclusão de um aplicativo móvel para melhorar a acessibilidade e usabilidade do usuário, há eventos futuros empolgantes no roteiro.

Para se tornar um dos maiores inovadores de segunda camada no mercado digital, a plataforma estabeleceria ainda mais o ecossistema de segunda camada e apoiaria os desenvolvedores de blockchain para contribuir para o desenvolvimento de aplicativos de segunda camada. A plataforma estaria adicionando vários recursos, que se acredita incluir serviços de domínio de segunda camada, leilões NFT, vendas de caixas misteriosas, verificação NFT, cunhagem de lotes, etc. A L2 Labs Foundation também está conversando com os famosos IPs sobre a emissão da coleção NFT para enriquecer o mercado de NFTs em seu ecossistema de segunda camada.

FONTE L2 Labs Foundation

