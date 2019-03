Žluté hory v Číně propagují turistiku v Česku a Německu

„Žluté hory jsou v Číně nazývány „pohádkovou krajinou na zemi". Srdečně zveme přátele z celého světa do Žlutých hor, aby si užili krásnou přírodní scenérii a lépe pochopili čínskou historii a kulturu," řekl na akci Wang Kun, asistent prezidenta společnosti Huangshan Tourism Development Co., Ltd (HSTD).

Na Michala Vebera, výkonného ředitele Asociace cestovních kanceláří ČR, udělala fotografická výstava velký dojem. „Už jsem byl v Číně, ale ne ve Žlutých horách."

Žluté hory, které se nachází ve východní Číně v provincii An-chuej, patří do Světového dědictví UNESCO. Jsou proslulé nádhernou přírodní scenérií, která zahrnuje masivní žulové balvany, pokroucené borovice a moře mraků.

Dříve se v Berlíně uskutečnila jiná propagační akce zaměřená na německé turisty. „Zrovna jsme poprvé navštívili turistický veletrh ITB Berlin. Pomocí této akce se chceme stát součástí trhu mezinárodního cestovního ruchu, přičemž Žluté hory jsou již dlouho jednou z nejatraktivnějších destinací pro čínské turisty, řekl Wang.

„Žluté hory jsem navštívil před dvanácti lety a tato propagační akce probudila spoustu mých sladkých vzpomínek. Scenérie je úžasná, ale místní kultura je ještě úžasnější," řekl návštěvník výstavy Jacob.

Německý student pojede do Číny studovat v srpnu tohoto roku a řekl: „Tato propagační akce ukázala tolik atrakcí Žlutých hor, těším se na jejich brzkou návštěvu. Zdá se, že neexistuje jediný důvod, proč toto místo nenavštívit."

Žluté hory v posledních letech navštívily v průměru téměř 3 miliony turistů ročně. Tato oblast byla také oceněna prostřednictvím umění a literatury v dobrém období čínské historie. Dnes stejným způsobem fascinuje návštěvníky, básníky, malíře a fotografy z celého světa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/837163/Xinhuanet_Mount_Huangshan.jpg

