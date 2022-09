Změny ve vedení a řízení společnosti Affidea

HAAG, Nizozemsko, 2. září 2022 /PRNewswire/ -- Po červencové akvizici většinového podílu ve společnosti Affidea, největším evropském poskytovateli služeb pokročilé diagnostiky, ambulantní a onkologické péče, iniciuje GBL změny ve vedení společnosti, včetně složení nové dozorčí rady.

Guy Blomfield, bývalý generální ředitel Alliance Medical Group, byl jmenován předsedou dozorčí rady a v dohledné době převezme roli prozatímního generálního ředitele. Pan Blomfield přináší do společnosti Affidea důležité zkušenosti ze široké škály odvětví zdravotnických služeb, včetně diagnostiky, nemocnic a stomatologie. Kromě toho má rozsáhlé znalosti několika geografických trhů společnosti Affidea. Pan Blomfield bude společně s manažerským týmem Affidea pokračovat v rozvoji podnikání na stávajících trzích a také bude hledat příležitosti k expanzi na nové trhy, odpovídající dlouhodobému investičnímu horizontu GBL.

Po transformaci Affidea na světového poskytovatele zdravotní péče bude generální ředitel Giuseppe Recchi usilovat o další příležitosti, přičemž zůstane úzce spojen se společností Affidea jako člen dozorčí rady.

Guy Blomfield uvedl: „Velmi se těším na spolupráci s kolegy z celé společnosti Affidea na dalším rozvoji naší lokální klinické přítomnosti i na podporu lékařů a týmů Affidea, abychom dlouhodobě optimalizovali naše pacientské služby. Přínosy Giuseppeho a dalších členů dozorčí rady budou pro toto úsilí zásadní."

Slova Michala Chalaczkiewicze, investičního partnera GBL a člena dozorčí rady Affidea bez výkonných pravomocí:

„Rád bych poděkoval Giuseppemu za jeho podíl na úspěšném rozvoji podniku. Těšíme se na další spolupráci v jeho nové funkci člena představenstva bez výkonných pravomocí a budeme těžit z jeho znalostí a zkušeností se společností Affidea. Tento přechod je součástí přirozeného vývoje a usnadňuje hladký přechod mezi týmem vedení a novou dozorčí radou. Jsme nadšeni, že můžeme přivítat Guye jako předsedu a prozatímního CEO. Jeho dosavadní výsledky a odborné znalosti pomohou společnosti dosáhnout ambiciózních cílů."

Giuseppe Recchi poznamenal: „Jsem hrdý na to, že jsem Affideu přeměnil na šampiona oboru tím, že jsem téměř zdvojnásobil počet center i tržby a společnost se rozrostla na 11 000 lidí. Affidea má nyní dobrou pozici pro další transformaci zdravotnického sektoru a jsem rád, že mohu podpořit GBL v této nové kapitole. V souladu se svými dlouhodobými plány jsem připraven věnovat svůj čas i dalším osobním projektům."

Životopis

Guy Blomfield, britský státní příslušník, má značné odborné zkušenosti, které sahají od rolí manažerského konzultanta po vrcholový management a poradenské role ve společnostech jako Oasis Dental Care a BMI Healthcare. V letech 2011 až 2018 úspěšně vedl Alliance Medical Group, jednoho z předních poskytovatelů zobrazovacích služeb v Evropě. Pan Blomfield je držitelem titulu MSc z London School of Economics.

Giuseppe Recchi, vzděláním inženýr, strávil více než 30 let rozvojem soukromých i nadnárodních společností kótovaných na burze v sektorech jako infrastruktura, telekomunikace, energetika a zdravotnictví. Pod jeho vedením od roku 2018 zaznamenala společnost Affidea mimořádný úspěch navzdory pandemii covidu-19, včetně 30 akvizic za čtyři roky. Pan Recchi učinil ze společnosti Affidea lídra v oblasti pokročilé diagnostiky, ambulantních a onkologických služeb v 15 evropských geografických oblastech. Giuseppe začal svou kariéru jako CEO Tileman Spa a Recchi Construction SpA, které budovaly komplexní infrastrukturu ve 25 zemích po celém světě. Během 12 let zastával několik vedoucích pozic v General Electric včetně vedoucího korporátních fúzí a akvizic v regionu EMEA pro průmyslové podniky a CEO GE South Europe. Giuseppe Recchi, kterému byl italským prezidentem udělen titul rytíře Řádu práce, dříve vedl Telecom Italia jako výkonný ředitel a byl předsedou Eni SpA. Zastával také různé funkce v představenstvech společností jako Exor SpA, Blackstone's European Advisory Board, UnipolSai SpA a Massachusetts Institute of Technology E.I.

O společnosti Affidea

Affidea je největším evropským poskytovatelem pokročilých diagnostických zobrazovacích, ambulantních a onkologických služeb. Tato společnost byla založena v roce 1991 a provozuje 327 center v 15 zemích a každý rok poskytuje vysoce kvalitní lékařské služby téměř 12 milionům pacientů. Affidea za poslední tři roky úspěšně přidala a integrovala více než 100 center. Díky úspěchům v oblasti bezpečnosti pacientů ji Evropská radiologická společnost oceňuje jako nejlepšího poskytovatele diagnostického zobrazování v Evropě, protože přes 50 % center uznaných na Eurosafe Wall of Stars patří společnosti Affidea. V červnu letošního roku získala Affidea ocenění „Diagnostický poskytovatel roku" od HealthInvestors.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/942742/Affidea_Group_Logo.jpg

SOURCE Affidea Group