ZMI lance les accessoires de charge rapide pour la série iPhone 13

Cet adaptateur d'alimentation ZMI USB-C 20W PD a une caractéristique accrocheuse est qu'il peut charger votre iPhone 13 de 0 % à 60 % de la batterie en 30 minutes. Et pour garantir une charge sûre à tout moment, il est équipé de multiples protections.

Spécifications du produit :

Modèle : Adaptateur secteur ZMI 20W USB-C PD

Entrée : AC 100 V-240V, 50/60Hz, 0,5 A

Sortie : 5V/3A, 9V/2,2A, 12V/1,67A, 20W max.

Taille : Environ 38*22,3*59 mm

Le Câble ZMI AL870C USB-C vers Lightning est un câble certifié Apple MFi amélioré. Son connecteur Lightning a été mis à niveau de l'ancien C48 au dernier C94, Il est fortement recommandé de l'associer à l'adaptateur d'alimentation USB-C 20W répertorié ci-dessus pour une charge rapide de votre nouvel iPhone.

Spécifications du produit :

Modèle : Câble ZMI AL870C USB-C vers Lightning

Type d'interface : Lightning

Matériau principal : TPE

Longueur : 100 cm

Couleur : Blanc

Le Câble ZMI AL803 USB-A vers Lightning, un câble certifié Apple MFi également, est renforcé avec du nylon tressé super durable, vous pouvez le plier et le tordre comme vous le souhaitez. La longueur de 1 mètre est livrée avec une attache organisatrice qui aide à garder un bureau propre tout en travaillant au bureau ou à la maison.

Spécifications du produit :

Modèle : Câble ZMI AL803 USB-A vers Lightning

Type d'interface : Lightning

Matériau principal : Nylon

Longueur : 100 cm

Couleur : Noir/Rouge/Bleu

À propos de ZMI :

ZMI, l'une des marques les plus importantes de tout l'écosystème Xiaomi, spécialisée dans la conception et la fabrication de batteries de rechange, d'adaptateurs d'alimentation et de câbles de charge pour les téléphones mobiles, les tablettes, les ordinateurs portables et autres appareils mobiles/smart. Lorsque vous envisagez d'acheter des accessoires de charge rapide, ZMI est prêt à vous fournir les produits les plus fiables et la dernière technologie de charge.

