Značka Honor říká globálnímu hernímu průmyslu „Zelená hrám" prostřednictvím telefonu Honor Play za 329 EUR

Smartphone Honor Play, který je dokončením strategického portfolia značky Honor, nabízí mladým lidem to, co od svého smartphonu opravdu očekávají, tedy neustálý zážitek z hraní a zábavy. Tyto zkušenosti však doposud byly omezovány problémy s pamětí a kapacitou, tepelnou účinností a spotřebou baterie z důvodu popularity taktických turnajových her a protože vykreslování AR, VR a HDR spoléhá na rychlou grafickou technologii. Díky spolupráci s PUBG MOBILE, což je jedna z nejpopulárnějších taktických turnajových her, se značka Honor snažila nejenom vyřešit tyto problémy s výkonem, ale vyvinout první telefon zaměřený na hry Honor Play, který je v tomto odvětví signálem „Zelená hrám", protože změní uživatelskou zkušenost s mobilním herním zařízením za dostupnou cenu ve výši 329 EUR.

Smartphone Honor Play nabízí bezprecedentní herní výkon a nepřetržité herní zážitky „Always On" (Neustále v provozu). Toto představení telefonu přináší hráčům a občasným uživatelům dvě průlomové a špičkové technologie. První z nich je nové řešení GPU Turbo, které dramaticky zvyšuje efektivitu zpracování grafiky a výpočetní techniky, a druhou je pokročilá technologie AI společnosti Honor, která je revolucí ve funkčnosti fotoaparátů smartphonů.

GPU Turbo je inovativní řešení pro integraci hardwaru a softwaru, které zanechává konkurenty značky Honor v dalekém pozadí. Smartphone Honor Play jako celosvětový strategický partner společnosti PUBG MOBILE výrazně zvýšil výkonnost grafického zpracování a průměrnou frekvenci snímků na 39,46[1] na PUBG MOBILE. Míra chvění byla snížena na 0,21 %[2], což je více než plný procentní bod pod hodnotou klíčových konkurentů značky Honor a životnost baterie má převahu 30 minut oproti ostatním vlajkovým zařízením se 4,5hodinovým obdobím solidní hry.

Smartphone Honor Play pro nejlepší herní zážitky plně využívá umělou inteligenci. Herní zážitky 4D zahrnují 3D zvukové efekty a AI vibrace přizpůsobené nejoblíbenějším mobilním hrám a také herním objektům a scénářům. Funkce AI 4D Smart Shock může být nastavena na 30 různých vibrací[3], podle směru přibližování nepřátel nebo střelby. To je doplněno 3D prostorovým zvukem díky technologii Histen 3D, což je ultraširoké 3D zvukové pole, které hráči vytvoří efekt filmového zvuku.

Honor Play je jedním z nejchytřejších telefonů střední třídy na trhu. Pořizování snímků pomocí předního fotoaparátu 16 MP s inteligentní detekcí pohybu a inteligentním rozpoznáváním snímků je nyní snazší než kdykoli dříve. Občasní uživatelé si s tímto zařízením užijí stejnou zábavu jako hráči díky obrovské baterii s kapacitou 3 750 mAh, která umožňuje intenzivní hraní her a zábavu a odpovídá více než 15 hodinám video streamingu a 95 hodinám přehrávání hudby, navzdory displeji Honor FullView FHD + s úhlopříčkou 6,3 palce. Řadu chytrých funkcí umožňuje čipová sada Kirin 970 NPU, která společně s prostředím EMUI 8.2 uvolňuje neuvěřitelný procesní výkon.

Štíhlý a jemný kovový design je k dispozici v řadě barev pro všechny hráče: Midnight Black, Navy Blue, Ultra-Violet a se speciálním vzorem Player Edition v červené a černé barvě. Konstrukce zachovává tělo typického 5,5palcového displeje, která zajišťuje, že se vám pohodlně vejde do ruky a nabízí bezrámečkový displej s poměrem stran 19,5: 9.

Smartphone Honor Play bude celosvětově nabízen k prodeji na stránkách HiHonor.com za cenu 329 EUR, včetně západní Evropy (Velká Británie, Německo, Itálie a Španělsko), zemí střední a východní Evropy, severských zemí, Středního východu, Ruska, Indie a Asijského Pacifiku.

„Honor Play je pro globální herní průmysl novým milníkem. Značka Honor bude první, která nabídne fenomenálně zábavné zážitky z mobilních her," řekl prezident společnosti Honor pan George Zhao. „Ale nezastavujeme se pouze na vytváření dobrého produktu, vytváříme budoucnost mobilních her s mladými lidmi na celém světě. Telefon Honor Play je naší odpovědí na jejich požadavek na rychlý a plynulý herní výkon a zábavu."

Fanoušci smartphonu Honor Play budou mít příležitost k tomu, aby si vyzkoušeli své dovednosti a zasoutěžili si při hrách PUBG MOBILE a Asphalt 9 se světovými hvězdnými hráči během letošního veletrhu Gamescom. Obě hry byly přizpůsobeny pro hru na telefonech Honor Play, mnoho dalších her bude brzy oznámeno.

Honor, e-značka smartphonů, spolupracuje na představení telefonu Honor Play s automobilkou Audi, se kterou sdílí vášeň pro rychlost a výkon. Honor Play jako oficiální partner soutěže Audi Sports R8 LMS Cup kombinuje s Audi R8 elegantní design a úžasný výkon. Audi R8 i Honor Play přinášejí rychlost, která překračuje hranice představivosti.

O značce Honor

Honor je přední světovou značkou smartphonů, která je součástí skupiny Huawei. Tato značka vznikla s cílem naplnit slogan „Pro statečné" (For the Brave) a snaží se uspokojovat potřeby generace z přelomu tisíciletí prostřednictvím nabídky výrobků optimalizovaných pro internet, které svým uživatelům nabízí skvělé možnosti, podporují akčnost a kreativitu a umožňují jim plnit si své sny. Díky tomu se značka Honor odlišuje od ostatních a sama naplňuje svůj slogan statečnosti v tom smyslu, že dělá věci jinak a snaží se zákazníkům nabízet jenom ty nejmodernější technologie a inovace.

Více informací naleznete na webových stránkách www.hihonor.com nebo nás sledujte na:



https://www.facebook.com/honorglobal/



https://twitter.com/Honorglobal



https://www.instagram.com/honorglobal/



https://www.youtube.com/honorglobal

[1] Maximální snímková frekvence je 40. Na základě testů v laboratořích značky Honor



[2] Na základě testů v laboratořích značky Honor



[3] V současnosti k dispozici na PUBG MOBILE

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/737421/honor_play_launch_release_pic.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/737422/honor_play_launch_release_pic2.jpg

Related Links

http://www.hihonor.com