Značka COTTON USA oznamuje, že Organizace spojených národů zařadila 7. říjen do svého stálého kalendáře jako Světový den bavlny

NEW YORK, 4. října 2021 (PRNewswire) – Organizace spojených národů oznámila, že ve svém stálém kalendáři schválí každoroční vyhlášení 7. října Světovým dnem bavlny. Světový den bavlny, který byl poprvé vyhlášen v roce 2019 v sídle Světové obchodní organizace (WTO) v Ženevě, se každoročně rozrůstá.

V rámci Světového dne bavlny se setkávají zainteresované strany z celosvětové bavlnářské komunity, aby hovořily o mnoha výhodách bavlny, včetně faktů jako:

Bavlna se pěstuje ve více než 70 zemích světa a každoročně zajišťuje příjmy milionů lidí po celém světě.

Jediná tuna bavlny zajišťuje celoroční pracovní příležitosti pro přibližně 5 až 6 lidí (často na nejchudších místech světa).

Bavlna je jedinou zemědělskou plodinou, která se pěstuje jako zdroj potravy i vlákna.

Bavlna má zápornou uhlíkovou stopu a v odpadních vodách se rozkládá o 95 % více než polyester, čímž pomáhá udržovat čistotu půdy a vody.

V roce 2021 tato akce oslaví trvalý pozitivní dopad bavlněného vlákna v rámci hesla „Bavlna pro dobrou věc". Na virtuální oslavě vystoupí významní hosté, jako například Bert Jacobs, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Life is Good, a Maxine Bédatová, ředitelka organizace New Standard Institute. Mezi další světové odborníky v oboru patří například organizace Cotton Council International, International Cotton Advisory Committee, Better Cotton Initiative nebo nadace African Cotton Foundation. Mezi hlavní témata patří odpovědná móda, udržitelnost nebo význam bavlny v zemích celého světa.

S ohledem na zaměření bavlnářského průmyslu na udržitelnost získají účastníci informace o aktivitě U. S. Cotton Trust Protocol®, která je v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN a usiluje o stanovení kvantifikovatelných a ověřitelných cílů a měření udržitelné produkce bavlny.

Další informace o aktivitách plánovaných na Světový den bavlny najdete na adrese www.worldcottonday.com. Sledujte na sociálních médiích hashtag #WorldCottonDay a připojte se k celosvětové diskusi.

SOURCE COTTON USA