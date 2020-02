Značka Great Wall Motor debutuje na indickom autosalóne Auto Expo a razí si cestu na celosvetový trh

Stratégia pre indický trh naznačuje, že spoločnosť Great Wall Motor chce v tejto krajne pôsobiť v oblasti výskumu a vývoja, výroby, dodávky aj obchodu.

Spoločnosť Great Wall Motor plánuje modernizáciu svojho výskumného a vývojového centra v Bangalore so zameraním na tvorbu inteligentných a bezpečných vozidiel pre indických spotrebiteľov pri súčasnom zvyšovaní investícií do miestneho výskumu a vývoja. Pokiaľ ide o výrobu, spoločnosť urýchli akvizíciu závodu Talegaon v Indii tak, že postaví desiaty závod na výrobu automobilov na svete a bude ďalej lokalizovať výrobu. Skupina Great Wall Holdings Group bude okrem toho investovať do výroby batérií v Indii vybudovaním kompletného systému dodávateľského reťazca. Značka Haval uvedie na trh v krajine celý rad SUV, zatiaľ čo značka Great Wall EV uvedie na trh celý rad modelov určených na cestovanie aj na súkromné použitie. Spoločnosť Great Wall Motor bude okrem predaja výrobkov v Indii aj vyvážať vozidlá vyrobené v závodoch v Indii do iných krajín.

Celková expanzia na indickom trhu pomôže spoločnosti Great Wall Motor ďalej napredovať vo svojej globálnej stratégii a zvýšiť vlastnú konkurencieschopnosť v rámci globálneho automobilového priemyslu budúcnosti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1086557/Great_Wall_MOtor_Expo.jpg

