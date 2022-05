Značka Monster Energy bola menovaná za oficiálneho sponzora energetických nápojov na majstrovstvách v motokrose Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship 2022

Dlhoročný podporovateľ motokrosovej pretekárskej komunity prináša svoj „Životný štýl v plechovke" do prestížnej 12-kolovej americkej motokrosovej série

CORONA, Kalifornia, 3. mája 2022 /PRNewswire/ -- Energetický nápoj celosvetovo spojený s profesionálnymi motokrosovými pretekmi – Monster Energy – bol menovaný za oficiálneho sponzora z oblasti energetických nápojov na majstrovstvách v motokrose Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship

„Vzhľadom na obrovskú oddanosť spoločnosti Monster Energy motokrosovým pretekom je vhodné, že pokračujeme v našom úžasnom vzťahu so športom ako prezentujúci sponzor tohtoročných majstrovstiev v motokrose Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship", povedal Dan McHugh, marketingový riaditeľ spoločnosti Monster Energy. „Absolútna a neochvejná prepojenosť spoločnosti Monster Energy s motokrosovým športom vznikla v roku 2002 a v priebehu rokov sme sa stali partnermi nielen všetkých popredných závodných sérií, ale aj nespočetných profesionálnych a amatérskych pretekárskych tímov a jednotlivých pretekárov po celom svete."

Prítomnosť spoločnosti Monster Energy na motokrosových podujatiach je dobre zavedená už asi dve desaťročia. S pridaním majstrovstiev Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship do svojho zoznamu sponzorov a ako hlavný sponzor Monster Energy AMA Supercross, ako aj ako bohatý sponzor majstrovstiev MXGP Motocross World Championship, spoločnosť Monster Energy teraz sponzoruje všetky popredné série pretekov terénnych motocyklov s najlepšími svetovými jazdcami a bude sa snažiť posilniť tento šport nielen v Severnej Amerike, ale aj na celom svete. Spolu s amatérskymi národnými motokrosovými pretekmi Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship (známe tiež ako „Loretta Lynn's") je zoznam národných ako aj globálnych podujatí súvisiacich s motokrosom a horskými bicyklami, ktoré podporuje spoločnosť Monster Energy, bezkonkurenčný v odvetví energetických nápojov. Okrem profesionálnych a prvotriednych amatérskych podujatí si svojím kľúčovým zapojením spoločnosť Monster Energy v amatérskom motokrose – až po úroveň pretekov na miestnych tratiach na lokálnej úrovni – získala tak lojálnych fanúšikov, že žiariace logo M-claw spoločnosti si právom vyslúžilo uznanie a rešpekt, že tento šport je späť už 20 rokov.

„Sme veľmi radi, že máme značku Monster Energy ako „oficiálny energetický nápoj" našej série, je to prirodzené. Fanúšikovská základňa na majstrovstvách Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship je priamo v hľadáčiku spoločnosti Monster Energy," povedal Davey Coombs, prezident spoločnosti MX Sports Pro Racing. „Ak bol niekedy energetický nápoj navrhnutý pre americký motokrosový dav, je to práve Monster Energy. Verný športu, odvážny, agresívny vo svojom postoji – Monster Energy sedí na vrchole pódia ako energetický nápoj rekordov v motokrose."

Uvedenie v 12-kolovej sérii bude obsahovať ikonickú, energeticky nabitú zostavu Monster Energy, ktorá je plná ľadových nápojov Monster Energy pre fanúšikov Nationals počas horúcich letných dní na motokrosových pretekoch.

Okrem toho, že spoločnosť Monster Energy tento rok v lete predstavila svoje sponzorstvo pretekov Lucas Oil Pro Motocross, podporuje aj továrenský tím Monster Energy Kawasaki; továrenský tím Monster Energy/Pro Circuit/Kawasaki; továrenský tím Monster Energy Star Yamaha Racing; a množstvo pretekárov vrátane Chase Sextona (tím Honda HRC).

Otváracie kolo majstrovstiev Lucas Oil Pro Motocross Championship, ktoré schválila spoločnosť AMA Pro Racing, sa uskutoční v sobotu 28. mája na okruhu Fox Raceway National v Pala v Kalifornii. Ďalšie informácie vrátane predaja vstupeniek sú k dispozícii na stránke www.promotocross.com

O Monster Energy

Spoločnosť Monster Energy so sídlom v Corone v Kalifornii je popredným predajcom energetických a alternatívnych nápojov. Spoločnosť Monster Energy, odmietajúca hlásiť sa k tradičnému, podporuje krajinu a šport. Či už ide o motokros, terénne preteky, NASCAR, MMA, BMX, surfovanie, snowboarding, lyže, skateboard alebo rokenrolový životný štýl, Monster Energy je značkou, ktorá verí v autentickosť a jadro toho, čo predstavujú jej športy, športovci a hudobníci. Je to viac ako len nápoj, je to spôsob života, ktorým žijú športovci, šport, kapely, priaznivci aj fanúšikovia. Viac o spoločnosti Monster Energy vrátane všetkých jej nápojov nájdete na stránke www.monsterenergy.com

