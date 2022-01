Znana azjatycka marka produktów do higieny jamy ustnej usmile ogłasza światową premierę flagowej szczoteczki elektrycznej

GUANGZHOU, Chiny, 28 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- usmile (submarka w ramach spółki Stars Pulse), azjatycka marka produktów do kompleksowej higieny jamy ustnej, której misją jest poprawa zdrowia jamy ustnej wszystkich ludzi, zaprezentowała dzisiaj światu nową gwiazdę swojej oferty: Y1S, szczoteczkę soniczną opracowaną wspólnie z przeszło 1 milionem użytkowników. Jak dotąd, ten fantastyczny produkt przyczynił się do utrzymania zdrowego uśmiechu przez ponad 5,2 mln osób i wygenerował przychód 300 mln dolarów na rynku azjatyckim.

Zobacz materiał filmowy, aby dowiedzieć się więcej.

Aby zapewnić oryginalne i jednocześnie optymalne szczotkowanie zębów dzięki Y1S, usmile zebrał wielobranżowy zespół obejmujący stomatologów, inżynierów i innych najwyższej klasy ekspertów, którego celem było wprowadzenie nowych możliwości do tej dotkniętej pewną stagnacją branży.

Szczoteczka zrobiona dla Ciebie i przez Ciebie

„Początkowo pojawiło się mnóstwo nieoczekiwanych problemów: między innymi rączka nie była wystarczająco wygodna do trzymania, technologia wodoodporności wymagała aktualizacji, łatwość czyszczenia pozostawiała nieco do życzenia - powiedział Jake Keeter, główny dyrektor ds. produktów usmile. - Zareagowaliśmy na to, wprowadzając do naszego procesu produkcyjnego strategię nakierowaną bezpośrednio na konsumentów (DTC)".

„Po debiucie w Azji uzyskaliśmy ponad 300 uwag od miliona naszych wczesnych użytkowników i zastosowaliśmy je, by dostosować nasz produkt - dodał Keeter. - Po 11 wersjach przygotowanych w ciągu dwóch lat, obecny model Y1S został wybrany przez ponad 5 milionów osób".

Szczoteczka, o której jest głośno

Zdobywszy 13 międzynarodowych nagród za design, w tym German Red Dot Design Award, Y1S wypracowała sobie wyjątkową pozycję na tym zastanym rynku dzięki stylowemu wyglądowi i rozszerzonym możliwościom w zakresie utrzymania higieny jamy ustnej. Poprzednio większość szczoteczek elektronicznych wyglądem kojarzyła się z placówkami medycznymi, co budziło nieprzyjemne skojarzenia związane z leczeniem próchnicy.

Właśnie dlatego inspirowana kolumną rzymską Y1S łączy estetykę z technologią, zaskakując użytkowników stylowym wyglądem przy zachowaniu najwyższej jakości szczotkowania. Rączka posiada 14 grzbietów rozmieszczonych zgodnie z zasadą złotego podziału, które nie tylko posiadają klasyczne walory artystyczne, ale dają również doskonałą ergonomię, która zapewnia wygodny i stabilny chwyt. Dodatkowo szczoteczkę zaprojektowano z myślą o równowadze, dzięki czemu przy codziennej higienie jamy ustnej możemy być spokojni, że stoi ona lub leży na blacie stabilnie. Ponadto własny przeciwpleśniowy materiał PA/ASA zwiększa odporność urządzenia na wilgoć i zapobiega powstawaniu pleśni.

Najlepsze na rynku efekty czyszczenia i ultradługi czas pracy baterii do 180 dni

Kluczowym czynnikiem przy wyborze ładowanych szczoteczek jest łatwość czyszczenia. Napędzana opracowanym przez firmę silnikiem opartym na lewitacji magnetycznej, osiągającym prędkość do 38 tys. obr./min. Y1S usuwa więcej płytki nazębnej i lepiej zapobiega zapaleniu dziąseł niż szczoteczki manualne.

Dzięki rewolucyjnej równowadze pomiędzy silną wibracją a oszczędnością energii, w pełni naładowana szczoteczka Y1S działa nawet do 180 dni przy dwuminutowym czasie korzystania dwa razy dziennie, pokonując konkurencyjne produkty, których bateria wystarcza średnio na 14-30 dni.

Inne funkcje obejmują:

2-minutowy czasomierz;

Wygodne do ładowania w podróży wejście typu c;

Wodoodporność w technologii IPX7;

Łagodne włókna DuPont;

3 tryby czyszczenia: Clean/White/Soft (czystość/biel/gładkość).

usmile wykracza poza koncepcję szczoteczki elektrycznej jako narzędzia lub dekoracji; to połączenie obu - osobistego stylu i doskonałego radzenia sobie z najtrudniejszymi problemami higieny. „Premiera Y1S na całym świecie to pierwszy krok w globalizacji naszej marki. Nadal będziemy tworzyć coraz lepsze rozwiązania do higieny jamy ustnej dla wszystkich" - powiedział Ramble Chan, wiceprezes Stars Pulse, spółki nadrzędnej usmile.

Kup Y1S w sklepach sklep usmile, Amazon oraz Shopee i zapewnij sobie zdrowsze zęby i dziąsła.

Usmile

Jako część spółki Stars Pulse, usmile oferuje kompleksową linię produktów do higieny jamy ustnej, zapewniających lepsze doświadczenie dbania o zęby. Z zaangażowaniem dążąc do zapewnienia ultraczystości zębów dzięki naukowym rozwiązaniom w zakresie higieny jamy ustnej, usmile rozjaśnia ponad 22 miliony uśmiechów rocznie.

Stars Pulse

Założona w 2015 r. spółka Stars Pulse koncentruje się na łączeniu rozwoju technologicznego z innowacyjnym designem, w celu zapewniania zintegrowanych rozwiązań z zakresu opieki zdrowotnej swoim klientom. Przy pomocy całego portfela marek, w tym usmile® i Kitty Annie®, społeczność Stars Pulse dąży do stania się globalnym liderem w dziedzinie technologii związanych ze zdrowiem i kosmetyką.

SOURCE Stars Pulse Corporation