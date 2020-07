Zona de Desenvolvimento de Wuhan atrai quase 90 bilhões de iuanes em promoção de investimentos pós-epidemia

WUHAN, China, 7 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Wuhan realizou a primeira atividade de promoção de investimentos em grande escala pós-epidemia em Shenzhen, centro econômico no sul da China, em 1o de julho. Entidades dos mercado dos dois lugares assinaram 13 projetos, envolvendo automóveis de próxima geração, inteligência artificial, peças de reposição automotivas e de outros campos, com investimentos totais de 89 bilhões de iuanes. A assinatura desses projetos destaca as vantagens únicas de investimento na Zona de Desenvolvimento de Wuhan e injeta nova vitalidade na aceleração da recuperação pós-epidemia da região e na criação de um novo planalto para reunir capital e sabedoria, de acordo com o Departamento de Publicidade da Zona de Desenvolvimento de Wuhan.

O Hotel Hilton no Distrito de Shekou em Shenzhen, onde o evento foi realizado, estava repleto de convidados na quarta-feira. O diretor da Zona de Desenvolvimento de Wuhan, Peng Hao, fez uma apresentação detalhada sobre as vantagens de investimento na região, destacando sua base de operações de ciência e inovação tecnológica em particular

Entre os presentes estavam as altas administrações da Sky-well New Energy Automobile Group Co. Ltd., da Sunac China Holdings Limited, da Huawei e outras grandes empresas, com sedes locais, dos setores industrial, imobiliário e outros.

A Zona de Desenvolvimento de Wuhan é uma zona de desenvolvimento nacional, com uma competitividade forte e abrangente nas regiões central e ocidental do país. Com uma produção anual de mais de 1 milhão de carros e 17 milhões de aparelhos de ar condicionado, é o principal local, mecanismo e pilar para o desenvolvimento industrial e econômico de Wuhan. Nos últimos anos, a Zona de Desenvolvimento de Wuhan vem promovendo continuamente a transformação e a modernização industrial, desenvolvendo um sistema de suporte industrial diversificado, intensificando a promoção de investimentos e a atração de capital. As estatísticas mostraram que nos últimos três anos, a região assinou 252 projetos importantes, avaliados em mais de 100 milhões de iuanes, com uma quantia assinada de 682,1 bilhões de iuanes no total. Entre eles, há 49 projetos com investimentos de empresas listadas na Fortune 500 mundial e 33 projetos com investimentos de empresas estatais (SOEs – state-owned enterprises) administradas centralmente.

Como a área essencial para a futura transformação e modernização da Zona de Desenvolvimento de Wuhan, bem como de seu desenvolvimento de alta qualidade, a base de operações da ciência e inovação tecnológica da região está acelerando o planejamento e a construção. Localizada nas proximidades do Rio Yangtze e ao Sul do Lago Taizi, a base ostenta condições geográficas, de transporte e infraestrutura superiores.

De acordo com os planos relevantes, a base procura se focar na economia dos centros de operações, pesquisa e desenvolvimento científicos e manufatura inteligente em termos de introdução do setor. Oportunidades de cooperação estão abertas a empresas da Fortune 500, grandes SOEs centrais, principais empresas privadas, líderes do setor, grandes empresas multinacionais, universidades bem-conhecidas e institutos de pesquisa. O desenvolvimento de setores emergentes, tais como os de automóveis de próxima geração, casas inteligentes, fabricação, testes e projetos inteligentes estarão em destaque. A base objetiva formar uma área de aglomeração econômica de operações moderna, voltada para a China central e se irradiando para todo o país e estabelecendo aglomerados de pesquisa industrial e instituições de desenvolvimento e uma plataforma de aceleração de incubação industrial nacional.

Em termos de planejamento e layout, a base de operações de ciência e inovação tecnológica da Zona de Desenvolvimento de Wuhan terá a água como o eixo para criar uma estrutura espacial geral, com um eixo conectando seis lagos e três cinturões conectando quatro seções.

O cinturão central irá conectar seções de acumulação de riquezas, ciência e inovação tecnológica e desenvolvimento ecológico, para promover a economia dos centros de operação, pesquisa e desenvolvimento, fabricação inteligente e empresas de frente para a água. A base terá funções de escritório, testes de pesquisa e desenvolvimento, usos comerciais e residenciais. Ao conectar tomadas de decisões com pesquisa e desenvolvimento e aplicação industrial, a base irá atrair aglomerados industriais avançados e profissionais.

O convite para a Zona de Desenvolvimento de Wuhan foi aplaudido e reconhecido por empreendedores de Shenzhen.

"Wuhan é um destino natural de investimentos para grandes empresas e grupos domésticos, se quiserem ter uma presença de âmbito nacional. Estamos otimistas sobre Wuhan e continuaremos a investir em Wuhan", disse o vice-presidente do conselho do Grupo Baoneng, Zhang Jinshun.

"Wuhan tem um ambiente de investimento muito bom e a população está muito entusiasmada. É uma boa aposta investir em Wuhan", disse o gerente geral da China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co,.Ltd., Jiang Tiefeng.

Muitos empreendedores expressaram sua vontade de fortalecer a cooperação completa com a Zona de Desenvolvimento de Wuhan para buscar desenvolvimento comum e conquistar resultados do tipo ganha-ganha.

Com foco no setor de inteligência artificial, o Grupo Shenzhen Galaxy Industry planeja trabalhar com o China Construction Second Engineering Bureau e com o Grupo Wuhan Real Estate para investir na construção de um porto intelectual internacional na Zona de Desenvolvimento de Wuhan e construir projetos tais como o instituto de pesquisa de capital de risco da universidade da China (filial da China Central), o instituto nacional de empreendedorismo, a base de treinamento de gerentes de empreendedorismo da Universidade de Wuhan, uma incubadora, uma rua de lojas da moda e a Fase I do COCO PARK.

Sobre os automóveis de próxima geração, a DeepRoute, uma startup de direção autônoma sediada em Shenzhen, irá construir uma base de produção, centro de testes de pesquisa e desenvolvimento e centro de operações para automóveis inteligentes conectados à Internet na Zona de Desenvolvimento de Wuhan. Ela também montou equipes técnicas relevantes em torno da transformação tecnológica de componentes essenciais e o desenvolvimento de algoritmo de direção autônoma de nível L-4 em tecnologia de aprendizado em profundidade para realizar operações comerciais como projeto-piloto. Outra startup de direção autônoma sediada em Shenzhen, a AutoX, irá estabelecer seu centro de operações regionais na China Central na Zona de Desenvolvimento de Wuhan. O primeiro lote de 20 veículos autônomos da empresa irá rodar nas vias urbanas da Zona de Desenvolvimento de Wuhan.

Para promover a inovação científica e tecnológica, o Instituto de Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia da China planeja construir uma plataforma de serviços de inovação e empreendedorismo e uma plataforma de máquinas industriais na Zona de Desenvolvimento de Wuhan. Em vista da capacidade de aproveitar completamente as vantagens oferecidas pelas forças e outros recursos de inovação científica e tecnológica do instituto, os projetos de investimento visam os setores estratégicos emergentes, tais como o de automóveis inteligentes conectados à Internet, robôs industriais, novos materiais e nova energia. Esforços serão feitos para formar e cultivar equipes e projetos de alta qualidade domesticamente e no exterior, criar um bom ambiente ecológico para inovação e empreendedorismo e se esforçar para construí-los em uma incubadora nacional dentro de quatro anos. Em sincronia com o conceito de desenvolvimento de integração do crescimento industrial e do desenvolvimento da cidade, o Grupo R&F planeja construir um centro de inovação científica e tecnológica na Zona de Desenvolvimento de Wuhan, para criar uma área de demonstração industrial característica, a fim de reunir indústrias de inovação científica e tecnológica, ideias de inovação e novos talentos.

Com foco no mercado de serviços automotivos, o Grupo China Zhengtong reúne e integra os recursos vantajosos de suas subsidiárias e partes relacionadas e planeja construir e introduzir diversos projetos essenciais, tais como o centro de estabelecimento de riquezas do grupo, a base de operações de finanças Dongzheng na China Central e a base de operações de logística de Zhengtong. Ele visa construir um conglomerado industrial no mercado de peças de reposição automotivas, desenvolvimento e introdução de áreas de escritórios de benchmarking avançados, bases de operações empresariais, centros financeiros e vários setores e formatos comerciais de apoio e criar um espaço urbano diversificado.

Peng Hao disse que a Zona de Desenvolvimento de Wuhan irá aprovar as melhores políticas, criar o melhor ambiente e prestar os melhores serviços para os investidores. Suporte completo será oferecido em termos de novas pesquisas e desenvolvimento, inovação e empreendedorismo no distrito. Serviços abrangentes de formação de talentos e de políticas especiais para apoiar a formação educacional de crianças, a compra de casa e o tratamento médico serão fornecidos. A zona será uma boa cuidadora de empresas e talentos que investirem e trabalharem no distrito, por melhorar o mecanismo de serviços e oferecer serviços dirigidos.

Link para imagens anexadas:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=366877

Legenda: A cerimônia de assinatura foi realizada em Shenzhen para projetos de investimento assinados por empresas sediadas em Shenzhen e pela Zona de Desenvolvimento de Wuhan.

FONTE The Publicity Department of Wuhan Development Zone

SOURCE The Publicity Department of Wuhan Development Zone