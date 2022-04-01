Зона свободной торговли Чэнду демонстрирует высококачественное развитие

Сычуаньская ЗСТ, основанная в 2017 году, состоит из трех частей: нового района Тяньфу в Чэнду, железнодорожного терминала Цинбайцзян и Южно-Сычуаньской портовой зоны в Лучжоу.

В соответствии с инновационными задачами Сычуаньской ЗСТ, в рамках ЗСТ Чэнду было рассмотрено более 430 инновационных организаций. Тринадцать из них были воспроизведены по всей стране с повышением осведомленности об их преимуществах, а 51 были приняты в качестве модели в провинции Сычуань. В течение трех лет подряд ЗСТ Чэнду занимает первое место по индексу инноваций в китайских зонах свободной торговли.

Данная ЗСТ установила национальные стандарты для сертифицированного экспорта низкоуглеродистой продукции, развития традиционной китайской медицины и развития недвижимости. Благодаря таким реформам, как создание комплексной многоуровневой транспортной системы, китайские стандарты были приведены в соответствие с международными правилами и нормами.

Согласно официальным данным, в период с апреля 2017 года по февраль 2022 года в ЗСТ Чэнду было зарегистрировано более 183 800 компаний с инвестициями в размере свыше 1,8 трлн юаней (283,91 млрд долларов США). Из них 1655 предприятий получают иностранное финансирование. Инвестиции в них достигают 178,82 млрд юаней.

Город Чэнду, расположенный на пересечении инициативы «Один пояс и один путь» и Экономического пояса реки Янцзы, использует свое местоположение для развития международной авиации, железнодорожных пунктов и портов в целях стимулирования торговли.

В июне прошлого года был открыт международный аэропорт Чэнду Тяньфу, в результате чего Чэнду стал третьим городом Китая, имеющим два международных аэропорта. Международный аэропорт Чэнду Шуанлю обслуживает 131 международный маршрут, 15 из которых предназначены для грузовых перевозок. По объему пассажиро- и грузоперевозок этот аэропорт занимает первое место в центральном Китае.

В 2021 году логистический центр в аэропорту Чэнду основал компанию трансграничной электронной коммерции нового типа для увеличения потребления импортных товаров.

Электронная коммерция опирается на преференции ЗСТ и ее преимущества в плане местоположения с учетом находящихся поблизости складов, обеспечивающих быструю доставку.

По словам местных чиновников, компания мобилизует ресурсы как внутри страны, так и за ее пределами и координирует работу онлайн- и офлайн-платформ в целях обеспечения превосходного опыта совершения покупок на трансграничных платформах электронной коммерции.

Тем временем железнодорожный терминал Чэнду запустил маршруты в 69 зарубежных и 25 китайских городов, что повышает эффективность международной логистики и дополнительно способствует открытости экономики.

По словам должностных лиц, с развитием экономического кольца Чэнду-Чунцин, более тесное сотрудничество также будут поддерживать зоны свободной торговли в Сычуани и Чунцине.

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SOURCE Chengdu Commerce Bureau