Zone de haute technologie de Chengdu : Accélérer la construction d'un parc de haute technologie de classe mondiale

La zone de haute technologie de Chengdu a enregistré un PIB de 228,56 milliards RMB en 2019, représentant le premier parc de haute technologie de la province du Sichuan avec une échelle économique de plus de 200 milliards RMB. Au cours des trois premiers trimestres de cette année, malgré l'impact de l'épidémie, le PIB régional a augmenté de 8 %. Le volume total des importations et des exportations de la zone franche intégrale de haute technologie de Chengdu s'est classé en tête des zones franches intégrales nationales pendant 31 mois consécutifs.

Centrée sur les trois principales industries de l'information électronique, de la biomédecine et de la nouvelle économie, la zone de haute technologie de Chengdu a attiré 128 entreprises du Fortune 500, telles qu'Intel et BOE, et a présenté cette année 11 projets d'une valeur de dix milliards de yuans, de sociétés de premier plan telles que Tencent, Baidu et ByteDance.

Cette année, Chengdu HitGen et Easton Biopharmaceuticals ont été successivement cotées sur le GEM (Growth Enterprise Market), démontrant les réalisations exceptionnelles de la zone de haute technologie de Chengdu en matière d'innovation technologique. Ces dernières années, la zone high-tech de Chengdu a présenté six prix Nobel, 20 académiciens et 328 talents nationaux de haut niveau, rassemblant un total de 605 900 talents. Près de 150 000 entreprises de différentes industries s'y sont installées, dont plus de 56 000 entreprises technologiques, enregistrant 202,1 brevets d'invention effectifs pour 10 000 personnes.

Parcs, voies vertes, jardins, etc., la zone high-tech de Chengdu a encouragé la construction d'une ville-parc, a créé des « cercles de 15 minutes de service public » et a essentiellement réalisé « des espaces verts à l'extérieur des fenêtres et des parcs à côté de la communauté », et ses citoyens ont bénéficié d'un sentiment croissant de bonheur et d'épanouissement.

La zone de haute technologie de Chengdu se concentrera sur l'innovation scientifique et technologique, s'intégrera activement dans les circulations nationales et internationales et accélérera la construction d'une zone de démonstration de développement national de haute qualité et d'un parc de haute technologie de classe mondiale.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1384649/Chengdu.jpg

SOURCE Chengdu Hi-tech Zone