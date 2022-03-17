總統正式授權EB-5區域中心計劃

根據總統周二通過的立法，EB-5 區域中心計劃將延長至 2027 財年。原計劃已於 2021 年 6 月 30 日到期

該計劃將在此後的 5 年期限內續簽，生效日期為頒布後的 60 天。

保護投資者免受 EB-5 計劃未來到期的影響，適用於 2026 年 9 月 30 日之前提交的投資者。

更新了確定高失業率地區 (TEA) 是隸屬於國土安全部還是個別州和其他地方政府當局的責任。

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最低投資金額現在從 TEA 的 500,000 美元增加到 800,000 美元，非指定 TEA 地區的 1,050,000 美元

每一個財政年度預留了32%的EB-5簽證，具體如下：

20% 將用於農村項目。



10% 將留給高失業率地區。



2% 將用於基礎設施項目。

包括祖父語言，以確保投資者可以繼續處理他們的案件，無論日落日期如何。

美國公民及移民服務局現在能夠接受新的區域中心申請，並將開始繼續裁決去年該計劃到期後暫停的未決案件。

EB-5 等項目旨在通過創造和挽救數十萬個美國就業機會的項目來改善美國地方和區域經濟，"EB-5 區域中心美國移民基金主席尼克·馬斯楚安尼 (Nick Mastroianni) 說。他繼續說："今天讓 EB-5 區域中心計劃重新獲得授權的成就是對我們國家和經濟未來的投資。我們充滿希望並期待著 USIF 和其他區域中心項目為美國創造的數十萬個就業機會。"

美國移民基金正在接受來自世界各地的投資者申請。查看您是否有資格參加 EB-5 區域中心計劃，請單擊此處。 USIF 於 2010 年成為一個成熟的 EB-5 區域中心。從那時起，USIF 在美國各地成立並贊助了非常成功的區域中心，這些中心共同幫助了 5,000 多名 EB-5 投資者及其家人。

聯系美國移民基金：[email protected]

U.S. Immigration Fund

SOURCE U.S. Immigration Fund