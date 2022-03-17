总统正式授权EB-5区域中心计划

根据总统周二通过的立法，EB-5 区域中心计划将延长至 2027 财年。原计划已于 2021 年 6 月 30 日到期

该计划将在此后的 5 年期限内续签，生效日期为颁布后的 60 天。

保护投资者免受 EB-5 计划未来到期的影响，适用于 2026 年 9 月 30 日之前提交的投资者。

更新了确定高失业率地区 (TEA) 是隶属于国土安全部还是个别州和其他地方政府当局的责任。

点击这里查看您是否具备获得 EB-5 签证的条件

最低投资金额现在从 TEA 的 500,000 美元增加到 800,000 美元，非指定 TEA 地区的 1,050,000 美元

每一个财政年度预留了32%的EB-5签证，具体如下：

20% 将用于农村项目。



10% 将留给高失业率地区。



2% 将用于基础设施项目。

包括祖父语言，以确保投资者可以继续处理他们的案件，无论日落日期如何。

美国公民及移民服务局现在能够接受新的区域中心申请，并将开始继续裁决去年该计划到期后暂停的未决案件。

EB-5 等项目旨在通过创造和挽救数十万个美国就业机会的项目来改善美国地方和区域经济，”EB-5 区域中心美国移民基金主席尼克·马斯楚安尼 (Nick Mastroianni) 说。他继续说：“今天让 EB-5 区域中心计划重新获得授权的成就是对我们国家和经济未来的投资。我们充满希望并期待着 USIF 和其他区域中心项目为美国创造的数十万个就业机会。”

美国移民基金正在接受来自世界各地的投资者申请。查看您是否有资格参加 EB-5 区域中心计划，请单击此处。 USIF 于 2010 年成为一个成熟的 EB-5 区域中心。从那时起，USIF 在美国各地成立并赞助了非常成功的区域中心，这些中心共同帮助了 5,000 多名 EB-5 投资者及其家人。

联系美国移民基金：[email protected]

U.S. Immigration Fund

SOURCE U.S. Immigration Fund