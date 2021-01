Zoomd lance la version SaaS libre-service de sa plateforme intelligente de gestion de campagne

La plateforme SaaS de Zoomd permet aux annonceurs de gagner du temps. Son tableau de bord unifié leur permet de gérer les nombreuses campagnes d'acquisition d'utilisateurs qu'ils gèrent sur les media les plus premium, de manière claire et transparente.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 11 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Zoomd Technologies Ltd. (TSXV: ZOMD) (OTC: ZMDTF) ( https://www.zoomd.com ) et sa filiale en propriété exclusive Zoomd Ltd. (collectivement, « Zoomd » ou la « Société »), la plateforme d'acquisition et de mobilisation des utilisateurs de technologies de marketing (MarTech), est heureuse d'annoncer le lancement de la version SaaS (logiciel en tant que service) libre-service de sa plateforme. Tangelo Games, La-Mark et MuvMobile (une société de WPP) seront les trois premières entreprises à utiliser ce modèle. Selon Zoomd, la plateforme permet aux utilisateurs d'optimiser les ressources et le temps consacrés à l'achat et à l'optimisation de publicités en regroupant la gestion de toutes leurs campagnes publicitaires au sein d'un seul tableau de bord central. De plus, les annonceurs peuvent tirer parti des capacités d'acquisition d'utilisateurs complètes de Zoomd sur de nombreux média, y compris la célèbre plateforme TikTok. La plateforme de Zoomd est propulsée par l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique ainsi que les technologies de prédiction et d'automatisation.

La Société est d'avis que l'année 2020 a accéléré la transformation numérique du secteur marketing. Une enquête de Gartner menée auprès de directeurs marketing en Europe de l'Ouest et aux États-Unis a révélé que ceux-ci consacrent 80 % de leurs budgets de marketing aux canaux numériques, un chiffre qui est susceptible d'augmenter au cours des prochaines années. Zoomd a constaté que de nombreux annonceurs passent trop de temps à gérer leurs campagnes manuellement sur divers canaux et voient une partie de leur budget être gaspillée par la fraude publicitaire et le travail inefficace. D'après son expérience, ces problèmes semblent provenir en grande partie d'un manque de transparence et de synchronisation. En lançant son nouveau modèle SaaS sur abonnement, Zoomd prend les devants en matière de transparence et d'efficacité.

Basée sur un système de licences, la nouvelle plateforme SaaS de Zoomd permet aux annonceurs de toutes tailles de facilement consulter, gérer et surveiller par eux-mêmes l'ensemble des campagnes d'acquisition d'utilisateurs, depuis un seul tableau de bord. Les principaux objectifs de la nouvelle plateforme aideront les annonceurs à dépenser leurs budgets avec plus d'efficience et d'efficacité. La plateforme est capable de publier des annonces sur un certain nombre de médias de renom, dont Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat, Twitter, Apple Search et Google. Chacun de ces canaux dispose déjà de mécanismes intégrés pour prévenir la fraude publicitaire. Grâce au tableau de bord unifié, les annonceurs peuvent facilement gérer les campagnes sur l'ensemble des canaux. En éliminant la gestion individuelle des campagnes pour chaque canal médiatique, les annonceurs peuvent économiser du temps et des ressources financières. En outre, la plateforme assure la transparence du processus entier d'achat et de placement de publicités, et ce sur l'ensemble des canaux médiatiques. Elle optimise également le processus en proposant des suggestions et des règles automatisées réaffecter les fonds des budgets en fonction des performances des campagnes.

« Nous sommes ravis de lancer un modèle à base de licences dans un monde axé sur les logiciels. C'est l'objectif que nous avions en décidant de coter l'entreprise en bourse, a déclaré Amit Bohensky, président et cofondateur de Zoomd. À mesure que la pandémie se poursuit et que les budgets numériques augmentent, nous voulons souligner l'importance de favoriser l'efficacité, car c'est une chose à laquelle les annonceurs de toutes tailles accordent de la valeur lorsqu'ils mènent des campagnes numériques. C'est ainsi que nous envisageons l'avenir et nous sommes fiers de faire partie du mouvement prônant la transparence et l'efficacité. »

« En assurant une gestion efficace et totalement transparente sur les canaux médiatiques mondiaux de renom, la nouvelle plateforme SaaS de Zoomd met Tangelo Games sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs en matière d'acquisition d'utilisateurs, a indiqué Dany Kashti, conseiller aux opérations à Third Eye Capital et PDG de Tangelo Games Corp. C'est un grand plaisir de découvrir une plateforme qui fait gagner du temps et qui assure un niveau de transparence dont l'industrie a grandement besoin. Nous sommes très heureux de faire partie des premiers utilisateurs du nouveau modèle SaaS de la plateforme de Zoomd. »

La plateforme de Zoomd, dans sa forme actuelle, est désormais disponible aux annonceurs et agences publicitaires de toutes tailles qui souhaitent gagner du temps et assurer la transparence totale de leurs stratégies et campagnes d'acquisition d'utilisateurs. Zoomd s'attend à ce que d'autres entreprises optent pour ce modèle au cours des prochaines semaines.

À propos de Zoomd :

Zoomd (TSXV: ZOMD, OTC: ZMDTF) a été fondée en 2012 et a fait son entrée à la Bourse de corissance TSX en septembre 2019. Ses produits incluent un moteur de recherche de sites destiné aux éditeurs, ainsi qu'une plateforme d'acquisition d'utilisateurs d'applications mobiles destinée aux annonceurs. S'intégrant à la majorité des médias numériques mondiaux, la plateforme permet de gérer plus de 600 sources médiatiques depuis un tableau de bord unifié. Elle fournit aux annonceurs un centre de contrôle pour gérer toutes les nouvelles campagnes d'acquisition de clients à l'aide d'une seule plateforme. En réunissant toutes ces sources médiatiques au sein d'une plateforme unique, Zoomd permet aux annonceurs d'économiser d'importantes ressources qu'ils auraient autrement consacrées à la consolidation des sources de données. La plateforme les aide ainsi à recueillir un maximum de données et à extraire le plus d'informations possible, tout en utilisant un minimum de ressources. Zoomd est une plateforme axée sur la performance, qui permet aux annonceurs de joindre des publics cibles pertinents. Pour ce faire, elle utilise un indicateur de performance clé mettant l'accent sur l'atteinte des cibles et des objectifs des annonceurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Clause de non-responsabilité CONCERNANT les déclarations prospectives

Le présent communiqué comprend des déclarations prospectives au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des énoncés sur la capacité de Zoomd à augmenter avec succès le nombre d'utilisateurs utilisant sa nouvelle plateforme SaaS, ainsi que sur la réussite globale future du produit. Ces déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur plusieurs estimations et hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables, sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : les incertitudes générales en matière d'affaires, d'économie, de compétitivité, de technologie et de protection de la vie privée et celles d'ordre juridique, politique ou social (y compris les répercussions de la pandémie de COVID-19), ainsi que la durée de ces incertitudes et leur incidence sur les activités de Zoomd, sur les conditions commerciales et économiques générales et sur les marchés. Rien ne garantit que ces déclarations prospectives s'avèreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. À moins que la loi ne l'exige, la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Le lecteur ne doit pas accorder une importance indue à l'information prospective ni s'y fier à une autre date. Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

Contacts médias de l'entreprise :

Amit Bohensky

Président

Zoomd

[email protected]

Site Web : www.zoomd.com

Relations avec les investisseurs :

Lytham Partners, LLC

Ben Shamsian

New York | Phoenix

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1039696/Zoomd_Logo.jpg

Related Links

http://www.zoomd.com



SOURCE Zoomd Technologies Ltd.