Zoomlion adota o espírito esportivo apoiando geração mais jovem de atletas e construindo instalações esportivas

CHANGSHA, China, 22 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK), empresa líder na fabricação de equipamentos de primeira linha, está adotando o espírito esportivo dando apoio a grandes atletas da China.

Por mais de 17 anos consecutivos, a Zoomlion tem apoiado a equipe de levantamento de peso de Hunan para alcançar o primeiro lugar no pódio. Em 2020, a empresa doou mais de RMB 1 milhão (US$ 154.340) para a equipe de levantamento de peso e pretende doar mais RMB 1 milhão (US$ 154.340) em agosto de 2021.

"Na Zoomlion, adotamos o espírito esportivo e acreditamos que o mais importante na vida não é apenas vencer, mas participar. Capacitamos todos os atletas a alcançar seus sonhos, desde amadores até aqueles com maior nível de desempenho", disse Li Jiangtao, presidente sindical da Zoomlion.

A Zoomlion também organiza uma série de eventos Youth Fun Run em várias cidades da China para promover a paixão pelos esportes na próxima geração de atletas. O mais recente, realizado na Ilha Laranja de Changsha em 19 de junho, atraiu mais de 500 participantes.

Funcionários da Zoomlion do mundo todo também adotam o espírito esportivo participando regularmente de atividades esportivas em equipe. Na Austrália, a equipe da Zoomlion participou da Kokoda Track Memorial Walk em Dandenong, Victoria. Enquanto isso, no Sudeste Asiático, o escritório da Zoomlion na Malásia formou um time de basquete e participa regularmente de jogos locais, e o braço da empresa na Tailândia joga badminton às terças e sábados.

Como fabricante de equipamentos, a Zoomlion também colabora com a construção de grandes projetos de estádios esportivos. A empresa desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do principal estádio para a Copa do Mundo FIFA no Qatar 2022™ e em outros projetos como Samara Arena, Volgograd Arena e Saransk Mordovia Arena para a Copa do Mundo FIFA na Rússia 2018™; Guangzhou F.C Tianhe Stadium; Leshan Olympic Center; e Chengdu 2021 31º Summer Universiade Sports Center.

Com sua dedicação contínua ao sucesso dos atletas e ao espírito esportivo, a Zoomlion está empenhada em moldar o futuro dos esportes na China e no exterior. De atletas de elite a funcionários e a comunidade mais ampla, todos são incentivados a ir mais rápido, estabelecer metas mais altas e a ser mais fortes com o suporte incondicional da Zoomlion.

