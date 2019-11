Zoomlion apresenta Duo-mix, seu mais recente misturador de argamassa, especializado em impressão de construção 3D

Duo-mix adaptável é especialmente projetado para argamassa usada em impressão de construção 3D. Ele pode processar todos os produtos do padrão da argamassa seca, desde material ensacado ou de silo – a revestimentos de balde com granulação de até 4 mm

Duo-mix pode ser conectado a robôs de back-end para impressão 3D e produzir concreto de alto desempenho, com alta resistência à compressão. De modo preciso, ele pode ajustar a velocidade de construção de acordo com as necessidades do projeto, assegurando a resistência de cada camada da argamassa, enquanto mantém a melhor capacidade de adesão, mesmo em condições úmidas.

Duo-mix é o mais adequado para projetos de construção de baixo orçamento e urgentes, como locais de exposição, parques de entretenimento ou espaços para conferências. O equipamento também permite controle externo via aplicativo móvel, para automação integrada de alto nível.

Ele também pode melhorar a qualidade da construção, o ambiente do local da construção e, com uso de uma tecnologia de transporte e pulverização automáticos para projetos de até 60 m de largura e 30 m de altura, resolver assuntos de escassez de mão de obra.

"Como as pessoas buscam melhorar sua qualidade de vida, vemos uma crescente demanda por construções de alta qualidade e locais de construção melhores e mais seguros", disse o Dr. Meiding, gerente-geral da Zoomlion m-tec. "A Zoomlion vai consistentemente promover mais tecnologias inovadoras de construção e ajudar a melhorar o padrão de vida das pessoas, em todo o mundo", Dr. Meiding acrescentou.

Sobre a Zoomlioin

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa fabricante de equipamentos de alto nível, que integra máquinas de construção, máquinas agrícolas e serviços financeiros. A empresa agora vende mais de 460 produtos de ponta de 55 linhas de produtos, cobrindo dez categorias significativas.

