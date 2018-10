Zoomlion bringt acht neue Hubarbeitsbühnen heraus

„Hubbaumaschinen ist eine neue Produktkategorie, an der Zoomlion seit vielen Jahren arbeitet. Sie entstanden aus unermüdlicher Forschung und Entwicklung und andauernder Optimierung, weshalb wir der festen Überzeugung sind, dass diese neuen Produkte die Betriebssicherheits- und Leistungsstabilitätsnormen erfüllen, die unsere Kunden von uns erwarten und schätzen", sagte Ren Huili, Geschäftsführer von Zoomlion Aerial Work Machinery Company.

Zu den neuen, von Zoomlion entwickelten Produkten gehören:

ZA14J Kurbelarm-Hubarbeitsbühne – Eignet sich für Arbeiten in engen, platzmangelnden Bereichen und hat eine Reichweite von 13,72 m (45 Fuß) mit einer maximalen Hubspannung von 7,62 m (25 Fuß). Sie stellt die erste 14 m Kurbelarm-Hubarbeitsbühne mit Schwerlast- und doppelter Ladekapazität aus China dar und kann 30 % mehr tragen als vergleichbare Produkte.

Beide Arbeitsbühnen verwenden ein Allradantrieb-Geländewagengehäuse mit maximaler Steigfähigkeit von 45 %, um selbst schwierige Baustellen zu bewältigen. Zoomlion verwendet zwecks Geräteleistungsoptimierung bei der Entwicklung seiner Arbeitsbühnen ein Modulardesign, einschließlich Spitzenausleger, Motoren und Regler.

Der chinesische Hubarbeitsbühnenmarkt wächst jährlich um circa 40 %, und Zoomlion entwickelt sich derzeit von einem Gerätehersteller in einen Fertigungsdienstlieferanten, der innovative Produktentwicklung und intelligente Fertigung vereint, um die technologische Revolution zu nutzen.

Informationen zu Zoomlion

Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) ist ein Hersteller hochwertiger Maschinen, in dem technische Maschinen, Agrarwirtschaftsmaschinen und finanzielle Dienstleistungen zusammenkommen. Die Firma verkauft fast 800 neuartige Produkte aus 49 Produktreihen in neun Hauptkategorien. Zoomlion ist das erste chinesische Baumaschinenunternehmen, das an den Börsen von Shenzhen und Hongkong notiert ist.

Weitere Informationen finden Sie auf http://en.zoomlion.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/777547/ZOOMLION_machines.jpg

