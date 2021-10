Zoomlion bringt den größten Obenschwenk-Turmdrehkran der Welt auf den Markt und führt damit die Ära der supergroßen Turmkrane an

CHANGDE, China, 29. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Der weltweit größte nach oben schwenkbare Turmdrehkran, W12000-450, ist in der intelligenten Turmdrehkran-Produktionsstätte von Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) in Changde, Provinz Hunan, vom Band gelaufen. Zoomlion entwarf und baute speziell das Modell für das weltgrößte Schrägseilbrückenprojekt, die Changzhou-Taizhou Yangtze River Bridge, die eine Schnellstraße, eine normale Autobahn und eine Inter-City-Eisenbahn verbindet.