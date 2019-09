Zoomlion célèbre son 27e anniversaire, en promouvant un développement de qualité rendu possible par la fabrication intelligente

CHANGSHA, Chine, 30 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) a fêté son 27e anniversaire le 28 septembre avec une croissance record et un niveau de performance inégalé sur le marché. Selon le rapport intérimaire de 2019 récemment publié par Zoomlion, l'entreprise a enregistré 22,26 milliards de yuans (environ 3,12 milliards de dollars) de revenus, ce qui représente une hausse de 51,23 % en glissement annuel, grâce à la mise en œuvre d'une stratégie de fabrication intelligente. La stratégie, qui englobe des produits, usines et services intelligents, constitue le moteur principal de la croissance rapide enregistrée au cours de l'année passée.

Un chiffre d'affaires rendu possible par des produits intelligents parmi les mieux vendus

Parmi les produits les mieux vendus, les équipements intelligents de génération 4.0 de Zoomlion représentaient plus de 80 % du chiffre d'affaires total. Cela s'inscrit dans l'évolution graduelle de la structure de produits de la marque, amorcée en 2014, vers des catégories présentant un seuil technique plus élevé.

Zoomlion a toujours misé sur l'application intelligente des équipements lourds. Ses équipements sont aujourd'hui capables de détecter et de penser indépendamment et de réaliser des autodiagnostics, des autoréglages et des autoadaptations. Dans le contexte de l'Internet industriel, Zoomlion a joué un rôle de précurseur en lançant une stratégie de « produits en ligne, de données dans le cloud et de services en mobilité » associée à l'intelligence pour révolutionner le développement de produits.

Parmi les exemples représentatifs de projets intelligents de génération 4.0 mis en œuvre par Zoomlion, son camion-pompe 4.0 de 56 mètres de grande précision et efficacité est muni de 31 capteurs qui permettent d'exécuter 61 programmes d'autocontrôle dans les cinq systèmes principaux, dont la pompe et la flèche, et d'effectuer des diagnostics de défaillance à distance durant la construction. Le produit a donné lieu à un total de 62 brevets, dont 41 pour l'invention, 18 pour le modèle d'utilitaire et trois pour la conception.

Zoomlion enrichit ses offres mondiales avec la production et des services intelligents

Dans le but de bâtir une écologie de production intelligente de niveau international, Zoomlion a totalement lancé la construction d'une « ville de l'intelligence Zoomlion », comprenant six plateformes d'innovation nationales, une base d'incubation de la production, ainsi qu'un centre de recherche et d'application IA. Zoomlion a également établi une usine intelligente pour ses grues-tours et entamé la planification et la construction d'un parc industriel pour les composants hydrauliques essentiels.

En octobre 2018, Zoomlion a dévoilé la première chaîne de montage intelligente en Chine, qui englobe toutes les étapes de la production de nacelles élévatrices à ciseaux, avec une capacité de production annuelle de 12 000 unités. Cette chaîne de montage est inégalée en termes de technologies de pointe, de techniques de fabrication vertes et de gestion rigoureuse des procédés.

Dans le cadre de sa transformation de fabricant traditionnel vers un prestataire de services de fabrication intelligente haut de gamme, Zoomlion a également établi ZValley Industrial Internet Company (ZValley), une plateforme de gestion par application mobile à haute efficience d'environ 10 000 pièces d'équipement de plus de 5 000 clients, qui a permis de traiter 95 % des demandes de service en temps réel en moins de 15 minutes.

Mise en œuvre systématique d'une stratégie « 2+2+3 » pour soutenir davantage la croissance

Dans le cadre de sa démarche tournée vers l'avenir, Zoomlion mise sur une stratégie « 2+2+3 », fermement ancrée sur les deux marchés des produits et des capitaux, en promouvant les deux convergences du secteur industriel avec l'Internet, les produits et la finance, et en renforçant les trois secteurs des machines de construction, des machines agricoles et des services financiers afin de devenir un fabricant mondial d'équipements haut de gamme.

