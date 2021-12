Zoomlion divulga 16 novos produtos de energia, adotando totalmente a fabricação verde e capacitando o crescimento global sustentável

A mais recente frota de produtos de nova energia da Zoomlion inclui não apenas o primeiro caminhão-guindaste totalmente elétrico do mundo, ZTC250N-EV, mas também conta com a grande estreia de vários outros recordes mundiais: o primeiro caminhão de bomba totalmente elétrico do mundo, o primeiro caminhão de bomba híbrida de 60 metros do mundo, e o maior caminhão basculante de corpo grande, off-road, totalmente elétrico, de 118 toneladas do mundo, oZT118EV. Os 16 produtos abrangem oito das principais categorias de produtos da Zoomlion, incluindo caminhão-guindaste, caminhão-bomba, caminhão-betoneira, plataforma de trabalho aéreo (AWP), equipamentos de emergência, escavadeira, equipamentos de mineração e chassi para serviço pesado, com a nova combinação de energia de eletricidade pura, célula de combustível a hidrogênio e energia híbrida.