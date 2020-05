Zoomlion divulga resultados do primeiro trimestre de 2020

CHANGSHA, China, 18 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) anunciou resultados financeiros para seu primeiro trimestre em 29 de abril. A renda operacional foi 9,066 bilhões de yuanes (US$ 1,276 bilhão), 49,9 milhões de yuanes (US$ 7,05 milhões) de aumento em comparação com o ano anterior, com sólido crescimento visto em maquinaria de concreto, gruas móveis e vendas de produtos de içamento para construções. O lucro líquido atribuível a acionistas de capital da Empresa foi de 1,026 bilhão de yuanes (US$ 145 milhões), entregando um crescimento anual de 2,39%.

A despeito da pandemia da COVID-19, a segurança e a saúde de nossa força de trabalho, parceiros e comunidades, bem como a continuidade de operar com crescimento permanecem sendo algumas das principais prioridades da empresa. A Zoomlion implementou várias medidas preventivas para proteger a saúde dos funcionários que retornam. A alta taxa de retorno ao trabalho também assegurou que a empresa está satisfazendo a sólida e crescente demanda de mercado nacional e do exterior. Novas formas comerciais como "Marketing de Nuvem" fortaleceram a operação comercial e levaram a melhores resultados lucrativos. A taxa de crescimento de receita é significativamente mais elevada que o desempenho médio do setor.

Atualizações de negócios do 1T

Beneficiando-se de melhorias em competitividade de produto, os setores comerciais mais sólidos da empresa continua a crescer firmemente, enquanto setores comerciais emergentes começaram a se expandir. A fatia de mercado atingiu o nível mais elevando na história da empresa.

Durante o primeiro trimestre, o volume de vendas da maquinaria de concreto da Zoomlion testemunhou sólido crescimento, retendo a posição líder de mercado. O volume de vendas de produtos de caminhão de bomba aumentou 25% com relação ao ano anterior e atingiu o pico máximo de vendas nos últimos anos. A fatia de mercado de gruas móveis também cresceu significativamente, com vendas tanto nacionais quanto para o exterior, atingindo uma alta recorde. A Zoomlion continua mantendo a posição de liderança na categoria de içamento de construção. A explosão do setor de maquinaria agrícola levou ao aumento de vendas do setor de negócios para maquinaria agrícola da empresa, o que melhorou significativamente a lucratividade da empresa. Novos produtos, tais como transplantadoras de arroz desfrutaram de um número favorável de vendas no mercado. A Zoomlion explorou ativamente o mercado no setor de maquinaria de escavação e atingiu um crescimento anual significativo em vendas, enquanto o lançamento bem-sucedido da plataforma de trabalho aéreo gera novas oportunidades de crescimento à empresa.

Pandemia COVID-19

Em resposta à COVID-19, a Zoomlion tomou ativamente medidas de prevenção para garantir a segurança no local de trabalho antes da retomada do trabalho e da produção. Desde o retorno ao trabalho a partir de 5 de fevereiro, a capacidade de produção da empresa se recuperou rapidamente.

Até o lançamento do relatório, a capacidade de produção da empresa atingiu o mesmo nível que o de antes do surto da COVID-19,, com uma taxa de retorno ao trabalho atingindo 100%. Espera-se que as vendas no segundo trimestre atinjam melhor crescimento.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa de fabricação de equipamento de ponta que integra maquinaria de engenharia, maquinaria agrícola e serviços financeiros. A empresa agora vende mais de 600 produtos de ponta de 55 linhas de produto cobrindo dez categorias significativas.

FONTE Zoomlion

Related Links

www.zoomlion.com



SOURCE Zoomlion