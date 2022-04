Zoomlion erobert breiten Blue-Ocean-Markt mit aufstrebenden Segmenten, die 2021 über 20% des Gesamtumsatzes ausmachen

CHANGSHA, China, 4. April 2022 /PRNewswire/ -- Am 30. März veröffentlichte Zoomlion seinen Jahresbericht 2021. Die Betriebseinnahmen des Unternehmens beliefen sich auf 67,131 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 3,11% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Aufstrebende Segmente wie Hubarbeitsbühnen, Erdbewegungsmaschinen, neue Baumaterialien, Landmaschinen und intelligente Landwirtschaft waren für mehr als 20% des Umsatzes des Unternehmens verantwortlich, was einem Anstieg von fast 6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

In den letzten Jahren hat Zoomlion seinen Geschäftsplan auf drei Hauptsegmente konzentriert: Baumaschinen, Landmaschinen und intelligente Landwirtschaft sowie neue Baumaterialien. Aus dem Jahresbericht geht hervor, dass Zoomlion im Jahr 2021 die Baumaschinen weiterhin stabilisiert und verbessert hat, mit einem Jahresumsatz von 63,523 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 3,49 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die drei Hauptprodukte Betonmaschinen, technische Hebezeuge und Bauhebezeuge wuchsen weiter und hatten eine solide Marktposition.

Die Umsatzerlöse mit Erdbewegungsmaschinen, einem der aufstrebenden Segmente von Zoomlion, stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 21 %. Der Absatz von mittelgroßen und großen Baggern mit relativ guter Rentabilität nahm deutlich zu, und der Gesamtmarktanteil stieg stetig an.

Bei den Hubarbeitsbühnenmaschinen belief sich der Umsatz von Zoomlion im Jahr 2021 auf 3,351 Mrd. RMB, was einem deutlichen Anstieg von 310,76 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gegenwärtig deckt Zoomlion das gesamte Produktspektrum von 4-68 Metern ab und ist damit der Hersteller von Höhenausrüstung mit den vollständigsten Modellen in China. Auch auf den Überseemärkten, wo das Unternehmen in 58 Ländern und Regionen auf fünf Kontinenten tätig ist, darunter auch in gehobenen Märkten wie Europa und den Vereinigten Staaten, hat es sich gut behauptet.

Im Jahr 2021 wurde die Kommerzialisierung von KI-gestützten intelligenten Landmaschinen beschleunigt, und die Zuverlässigkeit von Erntemaschinen und Kraftmaschinenprodukten wurde vollständig aktualisiert. Der Marktanteil von Weizenmaschinen, Trocknern, Bodenfräsen, Ballenpressen und Reiswurfmaschinen blieb in China an der Spitze der Branche.

Das neue Baumaterialgeschäft von Zoomlion wurde vollständig eingeführt. Das Geschäft mit Trockenmörtel-Ausrüstungen wuchs in einem stabilen Tempo und sicherte sich einen soliden Platz unter den wenigen Spitzenreitern in Bezug auf den Marktanteil im Inland.

Zoomlion wird seine Aktivitäten weiter diversifizieren, aufstrebende Segmente vorantreiben und seinen Markt im neuen Blue-Ocean-Markt entwickeln.

