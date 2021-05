Zoomlion fica entre os 5 primeiros lugares da Yellow Table 2021 da KHL, o maior avanço nas classificações deste ano

CHANGSHA, China, 31 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") (1157.HK) entrou nos primeiros cinco lugares da classificação Yellow Table de 2021 dos 50 maiores fabricantes de equipamentos de construção do mundo, divulgado pela editora britânica KHL Group em 11 de maio. Saltando cinco lugares desde o ano passado, a empresa atingiu o lugar histórico tornando-se a empresa a fazer o maior avanço nas classificações deste ano.

Estar entre os cinco primeiros lugares na Yellow Table da KHL reflete as equipes excepcionais da Zoomlion em toda a empresa. Além disso, representa uma melhora na influência global conforme a empresa acelera sua transformação inteligente, digital e sustentável, e amplia e aprofunda a cooperação com parceiros internacionais.

A empresa apresentou um crescimento robusto em 2020, atingindo uma renda operacional de 65,109 bilhões de yuans (9,92 bilhões de dólares), um aumento de 50,34% em relação ao ano anterior. Isso se deve aos esforços da empresa em três áreas principais:

--Desenvolvimento e aplicação de tecnologia inteligente. A empresa atualizou o projeto de inovação 4.0 e propôs um conceito inovador 4.0A de produção inteligente e verde, com 11 produtos novos e 128 produtos 4.0/4.0A lançados ao longo do ano. Esses produtos, incluindo guindastes para todos os terrenos ZAT2200H8, com guindastes torre série W, escavadeiras série G de nova geração, chegam ao mercado com seu excelente desempenho e recursos inteligentes.

-- Atualizações inteligentes na fabricação. A empresa atualizou suas instalações inteligentes de produção, estabelecendo uma base sólida para o crescimento de alta qualidade. A construção da cidade industrial inteligente da Zoomlion está fazendo progressos significativos, e os primeiros parques industriais concluídos foram colocados em ação, com a primeira escavadeira saindo da linha de montagem do parque de fabricação inteligente de escavadeiras. O parque de fabricação inteligente de componentes hidráulicos (válvulas hidráulicas) também começou a operar. Além disso, a eficiência da produção da empresa aumentou significativamente com a recente inauguração de sua fábrica de fabricação inteligente de guindastes torre.

A Zoomlion se esforça para inovar e investir em fabricação inteligente para oferecer desempenho ainda mais forte.

Sobre o KHL Group

Fundado em 1989, o KHL Group é um fornecedor líder de informações comerciais internacionais principalmente voltadas para o setor de construção do mundo.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa de fabricação de equipamentos de ponta que integra maquinário de engenharia, maquinário agrícola e serviços financeiros. Atualmente, a empresa vende mais de 568 produtos de ponta de 70 linhas de produtos, cobrindo 11 categorias importantes.

