Zoomlion forge le nouvel avenir de la fabrication intelligente avec ZValley OS

CHANGSHA, Chine, 2 janvier 2019 /PRNewswire/ -- ZValley Industrial Internet Company (ZValley), une filiale de Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (Zoomlion), a officiellement lancé ZValley OS (une importante plate-forme d'IdO industriel), qui permet aux entreprises et organisations traditionnelles, en particulier à celles qui œuvrent dans la fabrication, l'agriculture, les villes intelligentes et la technologie financière industrielle, d'exploiter tous les atouts des technologies numériques émergentes. La nouvelle plate-forme ldO a été lancée le 18 décembre à Changsha, en Chine.

ZValley OS est une plate-forme ouverte, sûre et facilement accessible. Jusqu'à présent, elle a connecté plus de 200 000 équipements et recueilli plus de 9 000 types de données en temps réel. La plate-forme fournit des services d'Internet industriel, couvrant notamment la connexion des équipements, l'analyse des Big data, des applications de services et bien d'autres aux fabricants, organismes de réglementation gouvernementaux, institutions financières, utilisateurs et prestataires de services de maintenance.

« Le lancement de ZValley OS a consolidé les grands atouts de Zoomlion en termes d'Internet industriel. Il va également accélérer le passage de l'entreprise du statut de fabricant d'équipements à celui de prestataire de services de fabrication et lui permettre de se mettre à niveau », a déclaré Wang Xiaodong, PDG de ZValley.

ZValley, une filiale de Zoomlion, basée à Shanghai, est une entreprise Internet high-tech spécialisée dans le cloud computing, l'Internet des objets (IdO), les Big data, l'intelligence artificielle (IA) et la blockchain. Elle a été fondée par Zoomlion pour faire avancer la révolution 4.0 en aidant les entreprises à moderniser leurs processus de fabrication.

Zoomlion a lancé une stratégie de produits 4.0 en 2014 pour optimiser son portefeuille de produits et observer une stratégie de « produits sur Internet, données sur le cloud, marché dans le dispositif mobile », qui a recours à l'IdO, aux Big data et à la technologie mobile pour opérer la transformation de la fabrication traditionnelle en fabrication intelligente, produits et services intelligents.

En 2018, Zoomlion a lancé neuf produits intelligents 4.0, parmi lesquels on compte les camions-grues alimentés par le cloud, ZTC251 et ZTC800, qui utilisent les Big data pour diagnostiquer et gérer l'équipement à distance en temps réel via une application mobile. Zoomlion a également signé un accord de collaboration stratégique avec Andrew Ng's, de Landing.AI, expert en intelligence artificielle, ce qui fait de Zoomlion le premier fabricant d'équipement agricole alimenté par l'intelligence artificielle en Chine.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) est une entreprise de fabrication d'équipements high-tech, qui propose des machines d'ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. L'entreprise commercialise désormais près de 800 produits de pointe provenant de 49 gammes de produits, qui couvrent neuf catégories majeures. Zoomlion est la première entreprise chinoise d'engins de construction à être cotée à la Bourse de Shenzhen et à celle de Hong Kong. http://en.zoomlion.com/.

