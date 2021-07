Zoomlion glänzt in Übersee im ersten Halbjahr 2021 dank starker Produktleistung und Lokalisierungsstrategie

CHANGSHA, China, 10. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) meldet ein robustes Wachstum auf dem internationalen Markt in der ersten Jahreshälfte 2021 und erzielt gegen den Trend große Erfolge in wichtigen Märkten. Das Unternehmen hat größere Aufträge für Bau- und Landmaschinenausrüstungen in wichtige Märkte in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten, Südostasien und Afrika exportiert, wo große lokale Bauprojekte laufen.