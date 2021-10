Zoomlion lança o maior guindaste de torre giratória do mundo, liderando a era dos guindastes de torre super grandes

O W12000-450 pesa 4.000 toneladas com um momento de carga nominal de 12.000 toneladas-metros. É o primeiro guindaste de torre giratória superior com mais de 10.000 toneladas métricas no mundo, e tem um peso máximo de içamento de 450 toneladas e altura máxima de içamento de 400 metros, o que equivale a içar 300 carros a um nível de 130 andares em uma operação.

As principais tecnologias de construção de guindastes de torre super grandes são complexas e com altos requisitos de segurança e confiabilidade. A Zoomlion assumiu os desafios da inovação tecnológica e dos requisitos de fabricação para se aventurar no desconhecido e estabelecer novos recordes.

"Na ausência de padrões estruturais a seguir, restabelecemos uma plataforma de cálculo para a rigidez estrutural, a estabilidade e a análise modal", apresentou Tang Shaofang, vice-presidente da Zoomlion e gerente geral da Zoomlion Construction Hoisting Machinery Company. "O guindaste de torre W12000-450 adotou várias tecnologias autodesenvolvidas da Zoomlion, incluindo tecnologia de soldagem de junta T de penetração total e superou dificuldades técnicas, como rachaduras de solda de placa ultra-grossa, permitindo que o W12000-450 não só alcance um desempenho de elevação super forte atingindo o patamar de 10.000 toneladas métricas, mas também garantindo segurança e confiabilidade em todos os processos de transporte, montagem/desmontagem e operação."

O W12000-450 é fabricado na maior fábrica de guindastes de torre inteligentes do mundo. De acordo com os planos, a unidade fabricará produtos de maquinário de içamento que abrange a faixa de 80 a 20.000 toneladas. A fábrica também está totalmente digitalizada para integrar a análise e tecnologias de big data, incluindo internet industrial, sistema de informação, visualização e muito mais para alcançar uma rede totalmente coberta e a interação homem-máquina.

Por meio de ferramentas de montagem inteligentes e flexíveis, o W12000-450 foi fabricado em quatro meses, em comparação com a tecnologia de fabricação tradicional que levaria pelo menos 12 meses.

A demanda por guindastes de torre super grandes está aumentando à medida que as partes da construção são mais pesadas, os edifícios são mais altos e as pontes estão ficando mais amplas. O lançamento da W12000-450 não só trará a mais recente solução para as indústrias pesadas, mas também apresentará os recursos líderes do setor da Zoomlion em P&D, design e fabricação de guindastes de torre grandes.

