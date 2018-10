Zoomlion lance huit nouvelles plateformes de construction élévatrices

Zoomlion lance six plateformes élévatrices à ciseaux électrohydrauliques, électriques et équipées de batteries au lithium, atteignant 6 à 12 mètres (de 19 à 39 pieds) et supportant une charge maximale de 350 kg (772 livres). Mettant l'accent sur la fiabilité, la simplicité et l'efficacité, tous les nouveaux produits Zoomlion sont conçus pour satisfaire les normes mondiales, une attention particulière étant portée sur la sécurité et le confort d'utilisation.

Ren Huili, le directeur général de Zoomlion Aerial Work Machinery Company a déclaré : « Le matériel de construction élévateur est une nouvelle catégorie de produits que Zoomlion met au point depuis de nombreuses années. Nés de travaux de R-D continus et d'une optimisation permanente, nous n'avons aucun doute sur le fait que ces nouveaux produits satisferont les normes de sécurité de fonctionnement et de stabilité dans les performances, que les clients attendent de nous et apprécient chez nous. »

Les nouveaux produits mis au point par Zoomlion comprennent :

La Plateforme élévatrice à manivelle ZA14J est adaptée aux espaces étroits et petits ; elle peut atteindre 13,72 mètres (45 pieds) et une amplitude de levage maximale de 7,62 mètres (25 pieds). Il s'agit du premier dispositif de levage à manivelle de 14 mètres disposant d'une capacité de charge utile lourde et double en Chine, soit 30 % de plus que les produits comparables.

La nacelle élévatrice à bras droit ZT26J est équipée d'une commande de micromouvement de pointe ; sa vitesse d'élévation minimale est de 20 millimètres par seconde et peut être nivelée à 1,5 degré près.

Les deux plateformes utilisent un châssis tout-terrain à quatre roues, pouvant négocier des pentes de 45 %, pour s'adapter à différents modes de construction. Zoomlion utilise une conception modulaire lors de la mise au point de ses plateformes, y compris des fléchettes, des moteurs et des contrôleurs, afin d'améliorer les performances des équipements.

Le marché chinois des engins de travail élévateurs augmente d'environ 40 % par an et Zoomlion est passé du statut de fabricant d'équipements à celui de fournisseur de services manufacturés, intégrant la mise au point de produits innovants et la fabrication intelligente pour s'adapter à la révolution technologique.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) est une société de fabrication d'équipements haut de gamme, qui propose des machines d'ingénierie, des machines agricoles ainsi que des services financiers. La société commercialise désormais près de 800 produits de pointe issus de 49 gammes de produits, couvrant neuf catégories majeures. Zoomlion est la première société chinoise d'engins de construction à être cotée à la Bourse de Shenzhen et celle de Hong Kong.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://en.zoomlion.com.

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/777547/ZOOMLION_machines.jpg

