Zoomlion livre pour 1,1 milliard de yuans de produits phares, intelligents et de nouvelle génération pour la construction et l'agriculture

« Les grues sur chenilles de Zoomlion peuvent répondre aux exigences en matière d'installation des produits éoliens jusqu'à 170 mètres, avec une capacité de levage maximale de 3 600 tonnes et offrent des solutions intelligentes comme la surveillance à distance et l'application de mégadonnées pour soutenir la construction intelligente », explique Liu Jianhua, directeur de la filiale Zoomlion Crawler Crane.

Zoomlion occupe le premier rang au chapitre de la part de marché pour les grues sur chenilles dans les marchés nationaux et internationaux. L'entreprise a introduit onze nouveaux modèles de grues sur chenilles en 2020 et a établi un nouveau record de ventes de 5,3 milliards de yuans (820,33 millions de dollars américains).

Liu a fait remarquer que des commandes de grues sur chenilles de Zoomlion étaient prévues jusqu'en septembre 2021, et que l'objectif de vente annuel pourrait grimper à 10 milliards de yuans (1,55 milliard de dollars américains). Zoomlion assurera la capacité de production en ajoutant plusieurs nouvelles chaînes de production ainsi qu'en recrutant et en formant des travailleurs qualifiés.

De plus, des unités de grues à tour et sur porteur, de machines à béton, d'excavateurs, de bulldozers, d'élévateurs de personne, de machines pour l'exploitation minière et l'installation de pieux, d'équipement d'urgence, de machinerie pour le mortier mélangé à sec et de machinerie agricole sont transportées vers diverses destinations depuis les grands parcs industriels de Zoomlion.

L'an dernier, Zoomlion a atteint le meilleur rendement opérationnel et la meilleure qualité de son histoire en accélérant le développement d'industries avantageuses, en prenant rapidement de l'expansion dans des industries émergentes, en habilitant des industries stratégiques et en repoussant les limites dans le secteur des pièces et des composants de base. En 2021, Zoomlion entame un nouveau chapitre de développement de haute qualité pour continuer à bâtir une entreprise de fabrication de pointe d'une valeur de 100 milliards de yuans.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipement haut de gamme qui intègre la machinerie d'ingénierie, la machinerie agricole et les services financiers. L'entreprise vend aujourd'hui plus de 600 produits de pointe issus de 56 gammes de produits couvrant 10 catégories importantes.

Liens connexes

www.zoomlion.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1444745/1.jpg

Related Links

www.zoomlion.com



SOURCE Zoomlion