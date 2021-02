Zoomlion meldet 20-prozentigen Anstieg des internationalen Umsatzes 2020 und plant, 2021 mehr örtliche Mitarbeiter einzustellen

CHANGSHA, China, 10. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) hat in seiner am 20. Januar veröffentlichten Leistungsprognose für 2020 einen zurechenbaren Nettogewinn von 7 bis 7,5 Milliarden Yuan (1,08 bis 1,16 Milliarden USD) veröffentlicht, was einem Wachstum von 60 bis 72 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn nach Abzug einmaliger Gewinne und Verluste stieg gegenüber dem Vorjahr um 74 bis 93,5 Prozent.

Trotz des Abschwungs in der Weltwirtschaft verzeichnete Zoomlion im Jahr 2020 einen starken Aufwärtstrend bei den Umsatzerlösen auf den internationalen Märkten. Li Bin, stellvertretender Geschäftsführer der Zoomlion Overseas Company, führte die Leistung auf die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zurück, insbesondere auf umfassende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie auf die Durchführung einer integrierten Lokalisierungsstrategie.

Das F&E-Programm von Zoomlion für intelligente Maschinen der Industrie 4.0 hat Kunden weltweit eine Reihe branchenführender Technologien und Produkte ermöglicht. Da die chinesischen Mitarbeiter aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht ins Ausland reisen konnten, stellt Zoomlion nun mehr örtliche Mitarbeiter an den jeweiligen Standorten ein, um das Geschäft auf den internationalen Märkten auszubauen.

„Wir werden weiterhin in Forschung und Entwicklung für internationale Märkte investieren. Wir haben jetzt mehr Ingenieure, die den Markt im Ausland analysieren und brauchbare Modelle entwickeln", so Li. „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, mehr Mitarbeiter vor Ort einzustellen, um unsere Geschäfte weltweit zu stärken."

Während der Pandemie stellte Zoomlion über 200 Mitarbeiter an verschiedenen internationalen Standorten ein, unter anderem in Indonesien, Thailand, Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien. Der Prozentsatz der lokalen Experten an den internationalen Standorten liegt inzwischen bei über 85 Prozent.

Für Zoomlion ist es eine große Herausforderung, internationale Fachkräfte aus verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichem religiösem Hintergrund zu managen und zollt allen Mitarbeitern den größten Respekt. Zoomlion nutzt Internetplattformen wie Zoom und WeChat für Besprechungen und informiert auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube über die Grundwerte und Visionen des Unternehmens.

„Nach unserer Einschätzung wird sich die Weltwirtschaft 2021 erholen. Daher planen wir, unser weltweites Geschäft mit mehr Ressourcen zu erweitern. Wir werden weiterhin mit unseren Partnern, Kollegen und Kunden auf der ganzen Welt zusammenarbeiten und uns gemeinsam für eine vielversprechende und nachhaltige Zukunft einzusetzen", so Li.

