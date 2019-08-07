Zoomlion оказывает поддержку ключевым инфраструктурным проектам в странах инициативы "Пояс и путь"

Пять строительных проектов, реализуемых с участием Zoomlion, принесут пользу миллионам людей. В их числе - мост в брунейском округе Тембуронг, высокоскоростная железнодорожная магистраль, соединившая Джакарту и Бандунг, мост через реку Падма в Бангладеш, Китайско-белорусский промышленный парк и небоскреб в портовом районе Коломбо.

Мост в Тембуронге является крупнейшим инфраструктурным проектом в истории Брунея и самым длинным в стране мостовым переходом, протянувшимся над морским заливом. В работах по возведению моста задействованы шестнадцать гусеничных кранов QUY180 и QUY130, а также один автокран QUY25.

Компания Zoomlion также предоставила разнообразное оборудование, включая смонтированный на прицепе насос HBT60.13.90SU 4-го поколения, для нужд строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью 142 км между индонезийской столицей Джакарта и городом Бандунг. Этот проект - первый в своем роде во всей Юго-Восточной Азии.

Гусеничные краны Zoomlion успешно эксплуатируются на строительстве моста через реку Падма в рамках самой масштабной для Бангладеш инициативы по инфраструктурному развитию. Это крупнейший по себестоимости зарубежный мостостроительный проект с участием китайского подрядчика.

А в 2017 году Zoomlion стала одной из первых компаний-инвесторов Китайско-белорусского промышленного парка - первой специальной экономической зоны на территории Беларуси и крупнейшего совместного проекта, реализуемого правительствами двух стран.

Сегодня башенный кран Zoomlion помогает возводить 345,8-метровый небоскреб в районе Colombo Port City. Этот проект общей стоимостью 1,4 млрд долл. США реализуется шриланкийским правительством совместно с China Communication Construction Co., Ltd.

Компания Zoomlion принимает участие в проектах и за пределами стран "Пояса и пути". В частности, оборудование китайского производителя используется на строительстве метрополитена в саудовской столице Эр-Рияде, больницы в Кувейте и участка "Мултан-Суккур" на автомобильном шоссе между Пешаваром и Карачи в рамках крупнейшего проекта развития транспортной инфраструктуры в Китайско-пакистанском экономическом коридоре.

О компании Zoomlion

Основанная в 1992 году компания Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) (000157.SZ) является производителем высококлассного оборудования, специализирующимся на разработке строительной, сельскохозяйственной техники и предоставлении финансовых услуг. На сегодняшний день в ассортименте компании представлены около 460 передовых продуктов, разделённых на 55 товарных линеек и десять основных категорий.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://en.zoomlion.com/ .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/957504/Zoomlion.jpg

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