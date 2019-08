Zoomlion pomáha budovať kľúčovú infraštruktúru v krajinách Iniciatívy pásu a cesty

Päť projektov, na ktorých sa spoločnosť Zoomlion zúčastňuje, je z oblasti výstavby prinášajúcej úžitok miliónom ľudí. Patria medzi ne most Temburong, vysokorýchlostná železnica spájajúca Jakartu s Bandungom, most Padma, Čínsko-bieloruský priemyselný park a mrakodrap mesta Colombo Port City.

Most Temburong je najväčším projektom výstavby infraštruktúry v histórii Bruneja a najdlhším mostom vedúcim cez more. Projekt využíva osem pásových žeriavov QUY180, osem pásových žeriavov QUY130 a jeden žeriav QUY25 z dielne spoločnosti Zoomlion.

Firma Zoomlion tiež poskytla celý rad výrobkov vrátane prívesného čerpadla HBT60.13.90SU generácie 4.0 na vybudovanie 142 km dlhého vysokorýchlostného železničného projektu spájajúceho indonézske hlavné mesto Jakarta s Bandungom, prvého svojho druhu v juhovýchodnej Ázii.

Pásové žeriavy značky Zoomlion sa používajú na stavbu mosta Padma, najväčšieho bangladéšskeho projektu výstavby infraštruktúry. Je to tiež najväčší zahraničný mostný projekt, ktorý uskutočňujú čínske spoločnosti z hľadiska celkových nákladov.

V roku 2017 bola spoločnosť Zoomlion jednou z prvých, ktoré investovali do Čínsko-bieloruského priemyselného parku, prvej špeciálnej hospodárskej oblasti v Bielorusku a najväčšieho projektu medzivládnej spolupráce medzi Čínou a Bieloruskom.

Vežový žeriav of firmy Zoomlion sa momentálne využíva v prístave v Kolombe, konkrétne pri výstavbe mrakodrapu v Colombo Port City s výškou 345,8 metra. Ide o projekt v hodnote 1,4 miliardy dolárov, ktorý spoločne pripravila vláda Srí Lanky a spoločnosť Chína Communication Construction Co Ltd.

V rámci Iniciatívy pásu a cesty sa realizujú ďalšie projekty využívajúce produkty spoločnosti Zoomlion, vrátane výstavby metra v hlavnom meste Saudskej Arábie Rijád, nemocnice v Kuvajte a úseku Multan-Sukkur v rámci diaľnice Peshawar-Karachi, najväčšej výstavby dopravnej infraštruktúry v rámci čínsko-pakistanského ekonomického koridoru.

O spoločnosti Zoomlion

Spoločnosť Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. (Zoomlion) (000157.SZ), založená v roku 1992, sa zaoberá výrobou špičkových zariadení z radu strojárskej technológie, poľnohospodárskych strojov a finančných služieb. Spoločnosť v súčasnosti predáva takmer 460 špičkových výrobkov z 55 produktových radov pokrývajúcich desať hlavných kategórií.

Viac informácií nájdete na: http://en.zoomlion.com/.

