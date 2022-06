Zoomlion présente son excavatrice vedette au salon Buildexpo Africa 2022 et lance sa tournée de service africaine

NAIROBI, Kenya, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) a présenté une gamme de produits vedettes, y compris l'excavatrice ZE215E, lors du 23e salon Buildexpo 2022 qui s'est tenu à Nairobi, au Kenya.

Lors du salon, Zoomlion a annoncé le lancement de sa tournée de service africaine 2022 pour rendre visite aux clients locaux, inspecter et évaluer les conditions de fonctionnement de l'équipement, et résoudre les problèmes tout en formant les clients et les opérateurs à l'exploitation et à la maintenance des équipements. Zoomlion cherche également à mieux comprendre les demandes des clients et à offrir la meilleure assistance. Zoomlion effectue les tournées de service en Afrique depuis 2010.

« La construction d'infrastructures est extrêmement importante pour le développement de l'industrialisation et le progrès en Afrique, a déclaré Li Bin, directeur général adjoint de la filiale étrangère de Zoomlion. Nous poursuivons notre stratégie de localisation en matière de développement de produits, notamment pour faire face à l'environnement de travail en Afrique. Nous avons adopté diverses solutions technologiques et techniques pour améliorer la capacité d'évacuation thermique des équipements, maximiser la protection des composants clés et assurer la sécurité de l'équipement. »

Zoomlion est entré sur le marché africain en 2007 et a mis en place un réseau complet, suivant une stratégie d'amélioration des produits, de service renforcé et d'assistance pour la gestion des pièces de rechange. Elle vend maintenant des machines d'accueil, de terrassement, des machines à béton et bien d'autres à travers toute l'Afrique, notamment en Algérie, en Tanzanie, au Kenya, au Nigéria, en Éthiopie, en Namibie, au Botswana, au Mozambique, au Zimbabwe, en Angola et au Cameroun. À ce jour, Zoomlion a vendu au total 5 000 unités d'équipement en Afrique.

Au cours de la dernière décennie, Zoomlion a participé à de nombreux projets de construction clés en Afrique en soutien aux infrastructures locales, y compris la ligne de chemin de fer Mombasa-Nairobi, les tours Hass (autrefois le plus haut bâtiment d'Afrique) ou le nouveau terminal de l'aéroport Houari Boumédiène en Algérie.

Zoomlion a des filiales enregistrées en Afrique du Sud, des bureaux en Algérie et en Afrique de l'Ouest, des entrepôts de pièces de rechange en Algérie et à Johannesburg, en Afrique du Sud, avec une équipe locale composée de dizaines d'employés, de nombreux revendeurs locaux et réseaux de distribution pour fournir aux clients locaux des services tout-en-un de vente, de service, de technologie et de financement. Fondée en 2017 en Algérie, la coentreprise de Zoomlion est aujourd'hui la première des trois plus grandes entreprises chinoises exportatrices de machines de construction en Afrique.

« En tant que principal fabricant de machines de construction, Zoomlion soutient activement les chantiers en Afrique avec une équipe de vente et de service efficace, qui propose une assistance locale pour assurer le bon fonctionnement de nos produits », a déclaré Li Bin.

SOURCE Zoomlion