Zoomlion produit le premier camion-grue purement électrique dans le monde et prend la tête de la construction protégeant l'environnement dans le machinisme industriel

« Nous avons créé des partenariats avec des fournisseurs de premier plan mondial de pièces pour énergie verte et adapté sur mesure des scénarios d'utilisation et des conditions de travail de camions-grues. Nous avons équipé notre camion-grue de la batterie LFP à haute densité de stockage d'énergie, laquelle est la plus sûre dans le monde, » a déclaré M. Wang Qitao, directeur technique de la branche ingénierie des grues chez Zoomlion. « La carrosserie et le châssis font appel à la stratégie ZIC de Zoomlion pour contrôle intelligent et collaboratif, laquelle combine de façon parfaite le système TCMES de haute efficacité de gestion d'énergie pour camions-grues et un système BMS pour la gestion de batterie. »

Le camion-grue ZTC250N-EV de 25 tonnes à alimentation purement électrique préserve la puissance dynamique dans les performances tout en étant plus économique et respectueux de l'environnement que d'autres camions-grues sur le marché. Le camion-grue peut atteindre une vitesse maximale de 90 km/h (56 mi/h) et son aptitude en pente peut atteindre un maximum de 50 %. Par rapport à d'autres produits de la même catégorie alimentés par carburant, son coût complet d'énergie peut être réduit pour représenter seulement 35 % et avec zéro émission. Le bruit du véhicule en déplacement et en fonctionnement ne dépasse pas 65 dB. Il est également équipé d'un système de commande intelligent qui permet à ce véhicule un contrôle extrêmement précis.

ZTC250N-EV peut offrir plus de 260 km (160 milles) d'autonomie, ceci répondant aux exigences de la plupart des opérations de construction. On peut lui adapter des prises standard pour charge ainsi que des prises industrielles afin de répondre aux besoins de charge d'usagers divers.

La production du ZTC250N-EV est l'aboutissement de la philosophie du développement durable de Zoomlion pour qui les économies d'énergie et la réduction d'émissions ont une grande signification, et elle est également la preuve de la capacité innovante de Zoomlion et de sa recherche-développement.

« Nous avons mis en place en 2018 une équipe spécialisée, rassemblant du personnel des services de la recherche, de l'ingénierie, des produits manufacturés et du contrôle qualité, ce qui nous a permis de réaliser en deux ans la production de notre camion-grue, » a ajouté M. Wang.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme intégrant ingénierie mécanique, matériel agricole et services financiers. La Société vend à l'heure actuelle près de 600 produits d'avant-garde à partir de 55 lignes de produits couvrant dix catégories principales.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1171863/Zoomlion.jpg

Related Links

www.zoomlion.com



SOURCE Zoomlion